«Хьюстон Динамо» — «Колорадо Рэпидс». Прогноз на матч МЛС (30.05.2024)

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вчера, 18:45

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Хьюстон Динамо», а коэффициент на их победу составляет 2.02. Успех «Колорадо Рэпидс» оценивается по коэффициенту 3.5 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.7.

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.65. Низовая встреча менее вероятна и составляет 2.25. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.55.

Форма команд

«Хьюстон Динамо» находится на границе зоны плей-офф и занимает восьмое место с 18 баллами. Команда опережает всего на один пункт ближайшего соперника, а от «Колорадо Рэпидс» отстает на четыре пункта. Чтобы как минимум сохранить свою позицию, хозяевам очень важно победить прямого конкурента и порадовать своих болельщиков, а расстояние от соперника сократится до одного балла. Два последних матча «Хьюстон Динамо» завершились поражением от «Лос-Анджелес Гэлакси» (1:2) и ничьей с «Далласом» (1:1).

«Колорадо Рэпидс» имеет похожие результаты со своим соперником и на данный момент занимает шестое место с 22 баллами и отстают на семь пунктов. Команда рассчитывает закрепиться в зоне плей-офф и для этого нуждается в набранных баллах, в том числе и в предстоящем поединке. В прошлом туре «Колорадо Рэпидс» завершил матч вничью с «Миннесотой» (3:3), а ранее на выезде проиграл «Реал Солт-Лейк» (3:5).

Информация для ставок

«Хьюстон Динамо» выиграл только два матча из десяти последних матчей

«Колорадо Рэпидс» проиграл четыре из десяти последних матчей на выезде

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Хьюстон Динамо» выиграл две последние встречи с «Колорадо Рэпидс»

Прогноз

«Хьюстон Динамо» играет на своем стадионе и постарается переиграть своего соперника, тем самым укрепив свое место в зоне плей-офф. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 2.02 в букмекерской конторе Лига Ставок.