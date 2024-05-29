«Хьюстон Динамо» — «Колорадо Рэпидс». Прогноз на матч МЛС (30.05.2024)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение «Хьюстон Динамо», а коэффициент на их победу составляет 2.02. Успех «Колорадо Рэпидс» оценивается по коэффициенту 3.5 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.7.
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3 : 1
завершен
сегодня, 03:30
На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.65. Низовая встреча менее вероятна и составляет 2.25. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.55.
Форма команд
«Хьюстон Динамо» находится на границе зоны плей-офф и занимает восьмое место с 18 баллами. Команда опережает всего на один пункт ближайшего соперника, а от «Колорадо Рэпидс» отстает на четыре пункта. Чтобы как минимум сохранить свою позицию, хозяевам очень важно победить прямого конкурента и порадовать своих болельщиков, а расстояние от соперника сократится до одного балла. Два последних матча «Хьюстон Динамо» завершились поражением от «Лос-Анджелес Гэлакси» (1:2) и ничьей с «Далласом» (1:1).
«Колорадо Рэпидс» имеет похожие результаты со своим соперником и на данный момент занимает шестое место с 22 баллами и отстают на семь пунктов. Команда рассчитывает закрепиться в зоне плей-офф и для этого нуждается в набранных баллах, в том числе и в предстоящем поединке. В прошлом туре «Колорадо Рэпидс» завершил матч вничью с «Миннесотой» (3:3), а ранее на выезде проиграл «Реал Солт-Лейк» (3:5).
Информация для ставок
- «Хьюстон Динамо» выиграл только два матча из десяти последних матчей
- «Колорадо Рэпидс» проиграл четыре из десяти последних матчей на выезде
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Хьюстон Динамо» выиграл две последние встречи с «Колорадо Рэпидс»
Прогноз
«Хьюстон Динамо» играет на своем стадионе и постарается переиграть своего соперника, тем самым укрепив свое место в зоне плей-офф. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 2.02 в букмекерской конторе Лига Ставок.