«Олимпиакос» — ПСВ. Прогноз на матч Лиги чемпионов (4.11.2025)

сегодня, 20:02

Ставки букмекеров

Минимальным фаворитом этого поединка является «Олимпиакос». На победу греческого клуба можно поставить по коэффициенту 2.55. Поверить в успех ПСВ в букмекерской конторе Мостбет предлагают по коэффициенту 2.65, а ничейный исход будет стоить 3.5.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.72, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.13.

Форма команд

«Олимпиакос» за три тура смог набрать всего один балл, хотя болельщики рассчитывали совсем на другой результат. Один из последних шансов реально изменить ситуацию у греческого клуба будет в этом туре с ПСВ , который очень уверенно в себе выглядит, судя по последним результата. Тем не менее, хозяевам нужна лишь победа или даже шансы на топ-24 станут весьма условными. Два последних матча «Олимпиакоса» завершились победой над «Арисом» (2:1) и разгромом «Волоса» (5:0).

ПСВ имеет ряд побед в разных турнирах, а не проигрывает еще дольше, что дает веру болельщикам в свою команду и ее цель. Коллектив набрал четыре очка в трех турах и теперь нужно продолжать побеждать, чтобы заранее обеспечить себе место в плей-офф и не доводить до нервных концовок в последних раундах. Два последних матча ПСВ завершились крупной победой над «Фортуной» (5:2) и успехом в принципиальной игре с «Фейеноордом» на выезде (3:2).

Информация для ставок

ПСВ выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах «Олимпиакос» одержал девять побед в десяти последних матчах на своем поле

Три последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз