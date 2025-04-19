«Рома» — «Верона». Прогноз на матч Серии А (19.04.2025)

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сегодня, 13:00

Ставки букмекеров

Предпочтение букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Мостбет по коэффициенту 1.52. В случае победы «Вероны», зайдет коэффициент 7.8. Ничью можно выбрать за 4.

Также в линии букмекеры предлагают ТБ 2.5 по 2.1 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.75. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.3.

Форма команд

«Рома» добилась определённых результатов в Лиге Европы, поиграв «Атлетико» в 1/8 чемпионата. Сейчас римляне занимают седьмое место с 54 баллами, но попытаются подняться еще. В матче с «Вероной» они являются фаворитами. Два последних матча чемпионата Италии у «Ромы» завершились ничейным счётом (1:1) против «Ювентуса» и «Лацио»

«Верона» в начале сезона была явным кандидатом на вылет из серии А. Сейчас она занимает 14 строчку в чемпионате, с набранными 32 очка в 32 поединках. Два последних матча «Вероны» завершились ничьёй с «Торино» (1:1) и «Дженоа» (0-0), что позволило продлить серию без поражений до четырёх матчей

Информация для ставок

«Рома» в 17 последний матчах забивала минимум один гол

В трёх из четырёх последних встречах «Верона» не пропускала

Последний поединок между клубами завершился победой «Вероны» (3:2)

Прогноз

Рома находится в прекрасной форме. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.52 в букмекерской конторе Мостбет.