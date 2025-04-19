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«Рома» — «Верона». Прогноз на матч Серии А (19.04.2025)

сегодня, 13:00
Рома

Ставки букмекеров

Предпочтение букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Мостбет по коэффициенту 1.52. В случае победы «Вероны», зайдет коэффициент 7.8. Ничью можно выбрать за 4.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle 1.48 4.31 7.95
Pari 1.52 4.00 7.80

Также в линии букмекеры предлагают ТБ 2.5 по 2.1 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.75. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.3.

Форма команд

«Рома» добилась определённых результатов в Лиге Европы, поиграв «Атлетико» в 1/8 чемпионата. Сейчас римляне занимают седьмое место с 54 баллами, но попытаются подняться еще. В матче с «Вероной» они являются фаворитами. Два последних матча чемпионата Италии у «Ромы» завершились ничейным счётом (1:1) против «Ювентуса» и «Лацио»

«Верона» в начале сезона была явным кандидатом на вылет из серии А. Сейчас она занимает 14 строчку в чемпионате, с набранными 32 очка в 32 поединках. Два последних матча «Вероны» завершились ничьёй с «Торино» (1:1) и «Дженоа» (0-0), что позволило продлить серию без поражений до четырёх матчей

Информация для ставок

  • «Рома» в 17 последний матчах забивала минимум один гол
  • В трёх из четырёх последних встречах «Верона» не пропускала
  • Последний поединок между клубами завершился победой «Вероны» (3:2)

Прогноз

Рома находится в прекрасной форме. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.52 в букмекерской конторе Мостбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.46 1.60 1.78 2.14 1.40 3.11
Pari 1.75 2.10
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 13:59
Рома играющая дома скорее всего возьмёт 3 очка - П1.
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