«Вальядолид» — «Жирона». Прогноз на матч чемпионата Испании (13.05.2025)

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сегодня, 15:25

Ставки букмекеров

«Жирона» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 1.6. В то время на победу «Вальядолида» коэффициент составляет 5.5. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по коэффициенту 4.1.

Букмекеры верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит 1.78. Поставить на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.03. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 1.8.

Форма команд

«Вальядолид» показывает не самые лучшие результаты, и на данный момент является аутсайдером. Команда расположилась на 20 месте всего с 16 очками. Чтобы выйти из зоны вылета ей необходимо 19 баллов. Две последние игры «Вальядолида» завершились поражениями от «Барселоны» (1:2), и «Мальорки» (1:2).

«Жирона» неплохо проявляет себя в текущем сезоне, но несмотря на это располагается внизу таблицы, на 15 месте. Команда заработала 38 очков. От зоны вылета её отделяют всего четыре балла. Два последних матча «Жироны» завершились победой над «Мальоркой» (1:0), и поражением от «Вильярреала» (0:1).

Информация для ставок

«Вальядолид» поиграл девять последних игр

«Жирона» выиграла всего одну игру за прошедшие пять матчей

«Жирона» за десять матчей забила девять голов

Прогноз

Исходя из статистики, предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 голов по коэффициенту 1.78 в букмекерской конторе Лига Ставок.