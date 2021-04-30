«Тондела» — «Бенфика». Прогноз на матч чемпионата Португалии (30.04.2021)

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сегодня, 00:13

В рамках 30-го тура чемпионата Португалии «Тондела» сыграет дома против «Бенфики». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который пройдет 30 апреля.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение победе «Бенфики» в этой встрече. Ставки с таким условием БК Фонбет принимает по коэффициенту 1.30. Поставить на победу «Тонделы» можно по котировке 9.90, а ничья идет за 5.80.

Также букмекер прогнозирует результативную игру команд в атаке. Поставить на ТБ (2,5) можно по коэффициенту 1.54, ТМ(2,5) – 2.40.

Форма команд

У «Тонделы» 35 очков и девятое место в турнирной таблице чемпионата. Команда уже не претендует на первую пятерку, но и борьбу за выживание вести не будет. В текущей кампании «зелено-желтые» взяли 10 побед и пять ничьих, потерпев 14 поражений.

В трех прошлых турах лиги «Тондела» взяла семь из девяти возможных очков, обыграв «Морейренсе» (3:2) и «Насионал» (2:1), а также разойдясь миром с «Фамаликау» (2:2).

«Бенфика» идет на третьей позиции в таблице лиги, набрав по ходу сезона 63 балла. На данный момент клуб из Лиссабона отстает от «Порту» на четыре очка, и опережает «Брагу» на пять баллов.

В пяти прошлых турах чемпионата «Бенфика» одержала четыре победы – «Маритиму» (1:0), «Пасуш де Феррейра» (5:0), «Портимоненси» (5:1) и «Санта-Клара» (2:1). Также в данной серии «орлы» сенсационно уступили «Жил Висенте» на своем поле (1:2).

Информация для ставок

«Бенфика» выиграла 9 из 11 прошлых матчей против «Тонделы»

«Тондела» не забивала голы в 4 последних встречах против «Бенфики»

В 4 предыдущих поединках «Бенфики» выиграла ставка ТБ (2,5)

Прогноз