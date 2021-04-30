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«Тондела» — «Бенфика». Прогноз на матч чемпионата Португалии (30.04.2021)

сегодня, 00:13

В рамках 30-го тура чемпионата Португалии «Тондела» сыграет дома против «Бенфики». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который пройдет 30 апреля.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
10.365.601.31
Лига Ставок 8.80 5.60 1.30
Фонбет 11.00 5.70 1.27
Мелбет 9.10 5.75 1.31
1XBET 2.05 10.50 1.97
BetBoom 10.50 5.10 1.30

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение победе «Бенфики» в этой встрече. Ставки с таким условием БК Фонбет принимает по коэффициенту 1.30. Поставить на победу «Тонделы» можно по котировке 9.90, а ничья идет за 5.80.

Также букмекер прогнозирует результативную игру команд в атаке. Поставить на ТБ(2,5) можно по коэффициенту 1.54, ТМ(2,5) – 2.40.

Форма команд

У «Тонделы» 35 очков и девятое место в турнирной таблице чемпионата. Команда уже не претендует на первую пятерку, но и борьбу за выживание вести не будет. В текущей кампании «зелено-желтые» взяли 10 побед и пять ничьих, потерпев 14 поражений.

В трех прошлых турах лиги «Тондела» взяла семь из девяти возможных очков, обыграв «Морейренсе» (3:2) и «Насионал» (2:1), а также разойдясь миром с «Фамаликау» (2:2).

«Бенфика» идет на третьей позиции в таблице лиги, набрав по ходу сезона 63 балла. На данный момент клуб из Лиссабона отстает от «Порту» на четыре очка, и опережает «Брагу» на пять баллов.

В пяти прошлых турах чемпионата «Бенфика» одержала четыре победы – «Маритиму» (1:0), «Пасуш де Феррейра» (5:0), «Портимоненси» (5:1) и «Санта-Клара» (2:1). Также в данной серии «орлы» сенсационно уступили «Жил Висенте» на своем поле (1:2).

Информация для ставок

  • «Бенфика» выиграла 9 из 11 прошлых матчей против «Тонделы»
  • «Тондела» не забивала голы в 4 последних встречах против «Бенфики»
  • В 4 предыдущих поединках «Бенфики» выиграла ставка ТБ(2,5)

Прогноз

Учитывая, что «Тондела» уже не преследует никаких задач, а «Бенфика» стабильно обыгрывает предстоящего соперника, у гостей не должно возникнуть проблем в этой встрече. Предлагаем сыграть комбинированную ставку на победу «Бенфики» и ТБ(2,5) по коэффициенту 1.75 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.59 1.52 2.06 1.81
Лига Ставок 2.45 1.51 1.95 1.80
Мелбет 2.54 1.49
1XBET 4.04 1.22 3.90 1.23 1.98 1.88
BetBoom 4.40 1.18 2.52 1.47 2.00 1.74
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