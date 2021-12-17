«Тондела» — «Пасуш де Феррейра». Прогноз на матч чемпионата Португалии (18.12.2021)

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17 декабря 2021, 19:09

18 декабря 2021 года пройдет матч 15-го тура чемпионата Португалии, в котором «Тондела» на домашнем стадионе сыграет против «Пасуш де Феррейры». Вашему вниманию анализ ставок букмекеров и прогноз на предстоящее событие.

Ставки букмекеров

Статус умеренного фаворита в этой игре букмекеры отводят хозяевам поля. Заключить пари на победу «Тонделы» БК Фонбет предлагает по коэффициенту 2.39, за ничью предложен коэффициенту 3.40, а победа «Пасуш де Феррейры» идет по котировке 2.96. Также аналитики считают, что команды не забьют больше трех голов. Исход ТМ(2,5) доступен по котировке 1.84, ТБ (2,5) – 2.07.

Форма команд

«Тондела» пребывает в плохой форме. Команда проиграла четыре из прошлых пяти матчей чемпионата, опустившись на 12-е место в турнирной таблице. В этой серии коллектив смог победить только «Маритиму» (4:2) на домашней арене, а поражения фиксировались в играх с «Порту» (1:3), «Арокой» (0:2), «Спортингом» (0:2) и «Виторией» (2:5).

У «Пасуш де Феррейры» ситуация еще плачевней. Клуб смог одержать только две победы за 14 туров, пять раз сыграв вничью и семь раз уступив своим соперникам. При этом серия из поражений у гостей этого матча достигла четырех поединков в лиге – «Спортинг» (0:2), «Маритиму» (0:2), «Витория» (1:2) и «Жил Висенте» (0:1).

Информация для ставок

- В 4 предыдущих очных встречах команд побеждала «Пасуш де Феррейра»

- «Тондела» выиграла 3 из последних 4 домашних матчей во всех турнирах

- В 7 предыдущих домашних поединках «Тонделы» сыграла ставка ТБ (2,5)

Прогноз

Участники этого матча провалились в прошлых турах чемпионата Португалии. Такое положение дел обязует «Тонделу» и «Пасуш де Феррейру» играть на максимальный результат в грядущем противостоянии. Учитывая, что обе команды плохо обороняются, рекомендуем ставку на «обе забьют – да», которая в линии букмекерской конторы Фонбет доступна по коэффициенту 1.85.