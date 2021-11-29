«Торино» — «Эмполи». Прогноз на матч Серии А (02.12.2021)

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29 ноября 2021, 18:56

«Эмполи» в матче 15-го тура Серии А приедет в Турин на матч против местного «Торино». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на исход данной встречи.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают преимущество хозяевам предстоящей встречи. На победу «Торино» коэффициент составляет 1.77. На успех гостей можно сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 4.5. Ничья в матче будет стоить 3.75.

Форма команд

«Эмполи» вполне уверенно себя чувствует в сильнейшей лиге Италии. Коллектив набрал уже 19 очков и заслуженно занимает одиннадцатую позицию в турнирной таблице. Клуб достаточно неплохо проводит выездные матчи, а в пяти последних набрал девять очков. В последних двух матчах Серии А «Эмполи» уступил «Вероне» (1:2) и переиграл «Сассуоло» (2:1).

«Торино» не показывает удовлетворительных результатов в чемпионате и идет только на тринадцатом месте (17 очков). Команда не может навязать конкуренцию лидерам, но пропускает не так много мячей (14). В прошлой игре «Торино» минимально уступил «Роме» на выезде (1:0), а ранее на своем стадионе оказался сильнее «Удинезе» (2:1).

Информация для ставок

• Шесть из восьми последних матчей «Торино» завершились исходом «обе забьют — нет»

• «Эмполи» выиграл пять из семи последних матчей на выезде во всех турнирах

• «Торино» выиграл всего два матча у «Эмполи» из десяти последних встреч между клубами

Прогноз

Исходя из статистики матчей между командами, можно сделать вывод, что очень часто хотя бы один клуб уходит без забитых мячей. Предлагаем и в этот раз сделать ставку «обе забьют — нет» по коэффициенту 1.99 в букмекерской конторе Мелбет.