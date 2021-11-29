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«Торино» — «Эмполи». Прогноз на матч Серии А (02.12.2021)

29 ноября 2021, 18:56

«Эмполи» в матче 15-го тура Серии А приедет в Турин на матч против местного «Торино». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на исход данной встречи.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.833.654.91
Фонбет 1.75 3.80 4.60
Мелбет 1.81 3.90 4.84
1XBET 1.81 3.90 4.84
BetBoom 1.78 3.66 4.94

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают преимущество хозяевам предстоящей встречи. На победу «Торино» коэффициент составляет 1.77. На успех гостей можно сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 4.5. Ничья в матче будет стоить 3.75.

Форма команд

«Эмполи» вполне уверенно себя чувствует в сильнейшей лиге Италии. Коллектив набрал уже 19 очков и заслуженно занимает одиннадцатую позицию в турнирной таблице. Клуб достаточно неплохо проводит выездные матчи, а в пяти последних набрал девять очков. В последних двух матчах Серии А «Эмполи» уступил «Вероне» (1:2) и переиграл «Сассуоло» (2:1).

«Торино» не показывает удовлетворительных результатов в чемпионате и идет только на тринадцатом месте (17 очков). Команда не может навязать конкуренцию лидерам, но пропускает не так много мячей (14). В прошлой игре «Торино» минимально уступил «Роме» на выезде (1:0), а ранее на своем стадионе оказался сильнее «Удинезе» (2:1).

Информация для ставок

• Шесть из восьми последних матчей «Торино» завершились исходом «обе забьют — нет»
• «Эмполи» выиграл пять из семи последних матчей на выезде во всех турнирах
• «Торино» выиграл всего два матча у «Эмполи» из десяти последних встреч между клубами

Прогноз

Исходя из статистики матчей между командами, можно сделать вывод, что очень часто хотя бы один клуб уходит без забитых мячей. Предлагаем и в этот раз сделать ставку «обе забьют — нет» по коэффициенту 1.99 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.09 1.42 2.01 1.90 1.60 2.48
Мелбет 2.08 1.87
1XBET 2.08 1.87
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Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 02:29
В этом матче победу одержит команда "Торино". Удачи
y69jhap7pcgu
y69jhap7pcgu
29 ноября в 19:20
Футбольный клуб Торино (Турин) выиграет матч.
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