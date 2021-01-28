«Торино» — «Фиорентина». Прогноз на матч Серии А (29.01.2021)

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28 января 2021, 22:53

«Фиорентина» в 19-м туре итальянской Серии А приедет в Турин на матч против местного «Торино». Матч состоится 29 января. Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на исход данной встречи.

Ставки букмекеров

Букмекеры оценивают примерно равные шансы команд на успех в этом поединке. На победу «Торино» коэффициент составляет 2.70. На успех гостей можно сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет за 2.75. Ничья в матче идет за 3.30.

Команды забивают не так много, поэтому ТБ 2,5 идет за 2.12, ТМ 2,5 — за 1.77.

Форма команд

После разгромного выездного поражения от «Наполи» (0:6) «Фиорентина» смогла оправиться и в тяжелой игре победила «Кротоне» (2:1). Команда чередует победы и поражения, что не может дать стабильный результат. В матче против «Торино» коллектив может положить начало победной серии и подняться выше 12-го места в таблице, которое они занимают сейчас.

«Торино» последние два сезона выглядит очень невыразительно. Команда не может выиграть уже несколько матчей и занимает низкое для себя 17-е место, имея в активе всего 14 очков. В прошлом туре клуб из Турина разошелся миром с «Беневенто» (2:2), а ранее на своем поле не смог победить «Специю» (0:0).

Информация для ставок

«Торино» не может выиграть четыре матча подряд

«Фиорентина» проиграла в пяти из семи последних выездных матчей в Серии А

Четыре из последних шести матчей «Фиорентины» заканчивались тоталом больше 2,5 мячей

Прогноз

Оба коллектива имеют проблемы, связанные с игровой дисциплиной, тактическими действиями и физической формой. Игра обещает быть примерно равной, поэтому рискнем предположить, что и закончится она ничьей.

Поставить на такой исход можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 3.30.

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