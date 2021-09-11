«Торино» — «Салернитана». Прогноз на матч итальянской Серии А (12.09.2021)

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11 сентября 2021, 23:53

На матч 3-го тура сильнейшей лиги Италии «Салернитана» отправится в Турин, где сыграет с местным «Торино». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

«Торино» фаворит встречи, поэтому линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 1.7 на их победу, остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 4, а взять победу гостей можно по коэффициенту 5.65.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.88. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 1.9. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.98.

Форма команд

«Торино» старт в новом чемпионате явно не удался. Два поражения кряду от «Фиорентины» и «Аталанты» с одинаковым счетом (1:2) не могут добавить коллективу хорошего настроения, но спортивную злость обязательно разбудят. Коллектив мотивирован добыть первую победу в сезоне и порадовать своих болельщиков.

«Салернитана» также уступила дважды в первых турах и находится в зоне вылета. В 1-м туре на выезде сразилась с «Болоньей» и не смогла зацепиться за очки в очень боевом поединке, поражение (2:3), а во 2-м туре сыграла дома с «Ромой» и уже без шансов проиграла (0:4).

Информация для ставок

Безвыигрышная серия «Торино» составляет шесть матчей

«Салернитана» три раза выиграла и три раза проиграла в последних шести поединках

Три из четырех крайних поединка «Торино» завершились результатом ТБ 2.5

2.5 В пяти последних играх с участием «Салернитаны» было забито минимум два гола

Прогноз

Нас ожидает поединок двух очень интересных команд с разным стилем игры. «Торино» фаворит и сделает все возможное, чтобы взять мяч под свой контроль и создавать давление на ворота новичка Серии А. Верим, что туринскому клубу удастся достичь необходимого результата и прервать негативную серию. Сделать ставку на победу «Торино» можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.7.