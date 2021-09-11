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«Торино» — «Салернитана». Прогноз на матч итальянской Серии А (12.09.2021)

11 сентября 2021, 23:53

На матч 3-го тура сильнейшей лиги Италии «Салернитана» отправится в Турин, где сыграет с местным «Торино». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Италия. Серия А 2021/2022
Торино
Салернитана
4 : 0
завершен
12 сентября 2021, 16:00
воскресенье
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.634.066.03
Фонбет 1.70 3.75 5.10
Мелбет 1.66 4.14 5.34
BetBoom 1.72 3.73 5.28

Ставки букмекеров

«Торино» фаворит встречи, поэтому линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 1.7 на их победу, остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 4, а взять победу гостей можно по коэффициенту 5.65.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.88. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 1.9. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.98.

Форма команд

«Торино» старт в новом чемпионате явно не удался. Два поражения кряду от «Фиорентины» и «Аталанты» с одинаковым счетом (1:2) не могут добавить коллективу хорошего настроения, но спортивную злость обязательно разбудят. Коллектив мотивирован добыть первую победу в сезоне и порадовать своих болельщиков.

«Салернитана» также уступила дважды в первых турах и находится в зоне вылета. В 1-м туре на выезде сразилась с «Болоньей» и не смогла зацепиться за очки в очень боевом поединке, поражение (2:3), а во 2-м туре сыграла дома с «Ромой» и уже без шансов проиграла (0:4).

Информация для ставок

  • Безвыигрышная серия «Торино» составляет шесть матчей
  • «Салернитана» три раза выиграла и три раза проиграла в последних шести поединках
  • Три из четырех крайних поединка «Торино» завершились результатом ТБ 2.5
  • В пяти последних играх с участием «Салернитаны» было забито минимум два гола

Прогноз

Нас ожидает поединок двух очень интересных команд с разным стилем игры. «Торино» фаворит и сделает все возможное, чтобы взять мяч под свой контроль и создавать давление на ворота новичка Серии А. Верим, что туринскому клубу удастся достичь необходимого результата и прервать негативную серию. Сделать ставку на победу «Торино» можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.7.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.88 1.45 1.94 1.96 1.53 2.65
Мелбет 1.93 1.97
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Gahi
Gahi
12 сентября в 07:18
Победа Торино в этом матче. Удачи
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