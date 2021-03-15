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«Торино» — «Сассуоло». Прогноз на матч Серии А (17.03.2021)

вчера, 21:24

«Сассуоло» в перенесенном матче 24-го тура итальянской Серии А приедет в Турин на матч против местного «Торино». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на исход данной встречи.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.5) Тб(2.5)
Мелбет 2.12 1.84
Лига ставок 2.05 1.78

Ставки букмекеров

Букмекеры оценивают примерно равные шансы команд на успех в этом поединке. На победу «Торино» коэффициент составляет 2.65. На успех гостей можно сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.7. Ничья в матче идёт по коэффициенту 3.45.

Команды забивают не так много, как хотели бы их болельщики, поэтому ТБ 2.5 идёт по коэффициенту 1.77, несильно отличается ТМ 2.5 (2.12).

Форма команд

«Сассуоло» находится на восьмом месте в Серии А и не претендует на более высокие места, так как за последнее время результаты команды заметно ухудшились. Коллектив отстает на 7 очков от идущего на седьмой позиции «Лацио». В прошлом туре «Сассуоло» одержал победу над «Вероной» (3:2), а немного ранее проиграли на выезде «Удинезе» (0:2).

«Торино» последние два сезона выглядит очень невыразительно. Команда выиграла один матч из последних пяти и занимает низкое для себя 18-е место, имея в активе всего 20 очков. В прошлом туре клуб из Турина проиграл «Интеру» (1:2), а ранее на выезде уступил «Кротоне» (2:4).

Информация для ставок

· «Торино» выиграл один из последних десяти матчей во всех турнирах.

· «Сассуоло» выиграл всего два матча из последних десяти в чемпионате.

· Последние шесть матчей между командами заканчивались исходом «обе забьют».

· 13 из 15 последних матчей «Сассуоло» завершились ставкой «обе забьют».

Прогноз

«Торино» необходимо срочно делать попытки покинуть зону вылета, и набирать очки. Мы предполагаем, что команды и в этот раз обменяются голами. Сделать ставку на «обе забьют» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.61.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.5) Тб(2.5)
Мелбет 2.12 1.84
Лига ставок 2.05 1.78
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shlomo
shlomo
вчера в 22:05
Думаю, что ТБ наиграют...
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