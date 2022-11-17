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Япония – Канада. Прогноз на товарищеский матч (17.11.2022)

сегодня, 09:46
Сборная Японии

Ставки букмекеров

Япония фаворит этого поединка, по мнению букмекеров. Поставить на победу номинальных хозяев поля можно по коэффициенту 2.04. Желающие спрогнозировать ничью, могут воспользоваться котировкой 3.16, а победа канадской сборной идет по котировке 3.96.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.193.113.92
Лига Ставок 2.00 3.20 4.20
Мелбет 2.06 3.28 3.74
1XBET 1.95 3.15 4.40

Линия, которую опубликовала букмекерская компания Лига Ставок, свидетельствует в пользу низового исхода этого матча. Поставить на ТМ(2,5) гола предлагается по коэффициенту 1.53, ТБ(2,5) – 2.40.

Форма команд

Обе команды проводят подготовку к предстоящему чемпионату мира. Сборная Японии успешно выступила в азиатском отборе, заняв второе место в квалификационной группе с такими результатами: семь побед, одна ничья и два проигрыша.

Канада в свою очередь тоже стала победителем отборочной группы в Северной и Центральной Америке. Сборная провела восемь победных встреч, четыре раза сыграла вничью и дважды уступила соперникам.

Выделим, что Япония последний матч провела 27 сентября, сыграв вничью с Эквадором в товарищеском поединке (0:0). Футболисты сборной Канады 11 ноября провели контрольный поединок против Бахрейна (2:2).

Информация для ставок

  • Япония дважды обыгрывала Канаду в контрольных матчах
  • Соперники сыграли на ТБ(2,5) гола в двух очных встречах
  • Япония не проигрывала в 5 предыдущих матчах всех турниров

Прогноз

Мы считаем, что у сборной Японии больше шансов на успех в контрольном матче против Канады. Предлагаем поставить на нулевую фору номинальных хозяев поля по коэффициенту 1.50 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.96 1.91 1.54 2.58
Лига Ставок 1.87 1.90 1.50 2.55
Мелбет 1.71 2.20
1XBET 1.53 2.60
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 10:19
Думаю, что Япошки не проиграют этот матч
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