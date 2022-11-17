Япония – Канада. Прогноз на товарищеский матч (17.11.2022)

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сегодня, 09:46

Ставки букмекеров

Япония фаворит этого поединка, по мнению букмекеров. Поставить на победу номинальных хозяев поля можно по коэффициенту 2.04. Желающие спрогнозировать ничью, могут воспользоваться котировкой 3.16, а победа канадской сборной идет по котировке 3.96.

Линия, которую опубликовала букмекерская компания Лига Ставок, свидетельствует в пользу низового исхода этого матча. Поставить на ТМ(2,5) гола предлагается по коэффициенту 1.53, ТБ (2,5) – 2.40.

Форма команд

Обе команды проводят подготовку к предстоящему чемпионату мира. Сборная Японии успешно выступила в азиатском отборе, заняв второе место в квалификационной группе с такими результатами: семь побед, одна ничья и два проигрыша.

Канада в свою очередь тоже стала победителем отборочной группы в Северной и Центральной Америке. Сборная провела восемь победных встреч, четыре раза сыграла вничью и дважды уступила соперникам.

Выделим, что Япония последний матч провела 27 сентября, сыграв вничью с Эквадором в товарищеском поединке (0:0). Футболисты сборной Канады 11 ноября провели контрольный поединок против Бахрейна (2:2).

Информация для ставок

Япония дважды обыгрывала Канаду в контрольных матчах

Соперники сыграли на ТБ (2,5) гола в двух очных встречах

(2,5) гола в двух очных встречах Япония не проигрывала в 5 предыдущих матчах всех турниров

Прогноз

Мы считаем, что у сборной Японии больше шансов на успех в контрольном матче против Канады. Предлагаем поставить на нулевую фору номинальных хозяев поля по коэффициенту 1.50 в БК Лига Ставок.