«Трабзонспор» — «Рома». Прогноз на матч квалификации Лиги Европы (19.08.2021)

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вчера, 09:19

Квалификация Лиги Европы продолжается. В Турции нас ждет встреча «Трабзонспора» и «Ромы». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 1.93 на победу гостей, остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 3.6, а взять победу хозяев можно по коэффициенту 3.9.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициенту 1.9. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит также 1.9.

Форма команд

«Трабзонспор» не без проблем прошел «Мольде» в предыдущем квалификационном раунде. Команды выдали два результативных поединка, которые в основное время завершились вничью (3:3) и (1:1) и лишь в серии пенальти более удачливым оказался турецкий коллектив.

«Рома» матчами плей-офф стартует в еврокубках, а потому до последнего продолжала проводить товарищеские встречи. Несколькими днями ранее римляне сразились с марокканской «Раджой» и без проблем победили (5:0).

Информация для ставок

• Беспроигрышная серия «Трабзонспора» насчитывает 19 игр (11 ничьих и восемь побед)

• Три крайних матча с участием «Ромы» завершились результатом ТБ 3.5

• Четыре последних поединка турки закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

«Рома» — фаворит встречи, но в гостях команде будет очень трудно проявить свои лучшие качества. Коллектив под руководством Жозе Моуриньо сыгран не на 100%, поэтому ожидать тотального преимущества римлян не стоит. Предлагаем надежный вариант со ставкой на «обе забьют» в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.8.

Ранее букмекеры предложили хороший коэффициент на исход другого матча Лиги Европы.