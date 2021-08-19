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«Трабзонспор» — «Рома». Прогноз на матч квалификации Лиги Европы (19.08.2021)

вчера, 09:19

Квалификация Лиги Европы продолжается. В Турции нас ждет встреча «Трабзонспора» и «Ромы». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.073.661.79
Фонбет Live! 100.00 8.50 1.07
Мелбет 3.71 3.71 1.93
1XBET 3.90 3.40 1.76
BetBoom 3.72 3.66 1.97

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 1.93 на победу гостей, остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 3.6, а взять победу хозяев можно по коэффициенту 3.9.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициенту 1.9. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит также 1.9.

Форма команд

«Трабзонспор» не без проблем прошел «Мольде» в предыдущем квалификационном раунде. Команды выдали два результативных поединка, которые в основное время завершились вничью (3:3) и (1:1) и лишь в серии пенальти более удачливым оказался турецкий коллектив.

«Рома» матчами плей-офф стартует в еврокубках, а потому до последнего продолжала проводить товарищеские встречи. Несколькими днями ранее римляне сразились с марокканской «Раджой» и без проблем победили (5:0).

Информация для ставок

• Беспроигрышная серия «Трабзонспора» насчитывает 19 игр (11 ничьих и восемь побед)
• Три крайних матча с участием «Ромы» завершились результатом ТБ 3.5
• Четыре последних поединка турки закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

«Рома» — фаворит встречи, но в гостях команде будет очень трудно проявить свои лучшие качества. Коллектив под руководством Жозе Моуриньо сыгран не на 100%, поэтому ожидать тотального преимущества римлян не стоит. Предлагаем надежный вариант со ставкой на «обе забьют» в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.8.

Ранее букмекеры предложили хороший коэффициент на исход другого матча Лиги Европы.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.03 1.75 1.56 2.35
Мелбет 2.10 1.72
1XBET 1.46 2.80
BetBoom 3.39 1.32 2.15 1.71 1.69 2.18
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Все комментарии
mdp5zj7brzah
mdp5zj7brzah
вчера в 16:01
Футбольный клуб Рома (Рим) одержит победу.
dnv6sw92ugpa
dnv6sw92ugpa
вчера в 16:01
Футбольный клуб Рома (Рим) выиграет матч.
shlomo
shlomo
вчера в 12:21
Рома не проиграет этот матч
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