«Трабзонспор» — «Сивасспор»: прогноз на матч чемпионата Турции (23.08.2021)

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вчера, 15:18

В рамках 2-го тура чемпионата Турции «Трабзонспор» дома сыграет против «Сивасспора». Вашему вниманию ставки и прогноз на матч, который состоится 23 августа 2021 года.

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской конторы Фонбет считают фаворитом этой встречи хозяев поля. Поставить на победу «Трабзонспора» можно по коэффициенту 1.86, ничья доступна за 3.74, а заключить пари на победу «Сивасспора» предлагается по котировке 4.40.

Помимо этого, эксперты небольшое предпочтение отдают низовому формату матча. Ставки на ТМ(2,5) голов можно сыграть за 1.86, ТБ (2,5) – 2.04.

Форма команд

В новом сезоне футболисты «Трабзонспора» провели четыре официальных игры. В стартовом туре чемпионата Турции команда добилась разгромной победы над «Йени Малатьяспором» в гостях (5:1).

В квалификации Лиги конференций «Трабзонспор» прошел «Мольде» — после домашней ничьи (3:3) команда победила соперника в гостях по итогам серии пенальти (2:1). В первом матче финальной стадии квалификации против «Ромы» представитель Турции уступил сопернику на своем поле (1:2).

«Сивасспор» к предстоящей игре тоже подходит с багажом практики в официальных поединках. Новый розыгрыш чемпионата Турции команда начала неудачно, проиграв дома «Коньяспору» (0:1). В

В отборочной кампании Лиги конференций команда уже прошла два тура. Сначала «Сивасспор» оставил за бортом «Петрокуб» (1:0 и 1:0), а затем прошел «Динамо» Батуми (2:1 и 1:1). В первой игре против «Копенгагена» турецкий клуб уступил оппоненту на домашней арене (1:2).

Информация для ставок

«Трабзонспор» выиграл 3 прошлых домашних матча в чемпионате Турции

«Трабзонспор» побеждал «Сивасспор» в 3 из 5 последних матчах на своем поле

В 3 предыдущих встречах соперников на поле «Трабзонспора» прошла ставка ОБЗ

Прогноз

«Трабзонспор» традиционно мощно играет на своем поле, особенно в рамках турецкой Суперлиги. У «Сивасспора» же негативная статистика последних очных встреч с предстоящим соперником. Предлагаем рассмотреть ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.86 в БК Фонбет.

Ранее бывший игрок «Ростова» сделал трогательное заявление после гола в ворота «Трабзонспора».