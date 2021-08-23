«Трабзонспор» — «Сивасспор»: прогноз на матч чемпионата Турции (23.08.2021)

В рамках 2-го тура чемпионата Турции «Трабзонспор» дома сыграет против «Сивасспора». Вашему вниманию ставки и прогноз на матч, который состоится 23 августа 2021 года.
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2 : 1
завершен
вчера, 19:15
Ставки букмекеров
Аналитики букмекерской конторы Фонбет считают фаворитом этой встречи хозяев поля. Поставить на победу «Трабзонспора» можно по коэффициенту 1.86, ничья доступна за 3.74, а заключить пари на победу «Сивасспора» предлагается по котировке 4.40.
Помимо этого, эксперты небольшое предпочтение отдают низовому формату матча. Ставки на ТМ(2,5) голов можно сыграть за 1.86, ТБ(2,5) – 2.04.
Форма команд
В новом сезоне футболисты «Трабзонспора» провели четыре официальных игры. В стартовом туре чемпионата Турции команда добилась разгромной победы над «Йени Малатьяспором» в гостях (5:1).
В квалификации Лиги конференций «Трабзонспор» прошел «Мольде» — после домашней ничьи (3:3) команда победила соперника в гостях по итогам серии пенальти (2:1). В первом матче финальной стадии квалификации против «Ромы» представитель Турции уступил сопернику на своем поле (1:2).
«Сивасспор» к предстоящей игре тоже подходит с багажом практики в официальных поединках. Новый розыгрыш чемпионата Турции команда начала неудачно, проиграв дома «Коньяспору» (0:1). В
В отборочной кампании Лиги конференций команда уже прошла два тура. Сначала «Сивасспор» оставил за бортом «Петрокуб» (1:0 и 1:0), а затем прошел «Динамо» Батуми (2:1 и 1:1). В первой игре против «Копенгагена» турецкий клуб уступил оппоненту на домашней арене (1:2).
Информация для ставок
- «Трабзонспор» выиграл 3 прошлых домашних матча в чемпионате Турции
- «Трабзонспор» побеждал «Сивасспор» в 3 из 5 последних матчах на своем поле
- В 3 предыдущих встречах соперников на поле «Трабзонспора» прошла ставка ОБЗ
Прогноз
«Трабзонспор» традиционно мощно играет на своем поле, особенно в рамках турецкой Суперлиги. У «Сивасспора» же негативная статистика последних очных встреч с предстоящим соперником. Предлагаем рассмотреть ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.86 в БК Фонбет.
Ранее бывший игрок «Ростова» сделал трогательное заявление после гола в ворота «Трабзонспора».