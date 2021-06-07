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Турция – Италия. Прогноз на матч Евро-2020 (11.06.21)

вчера, 23:13

11 июня в Риме пройдет матч групповой стадии чемпионата Европы, в котором сыграют Турция и Италия. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Евро-2020
Турция
Италия
- : -
11 июня 2021, 22:00
пятница
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
7.963.801.57
Лига Ставок 7.00 3.85 1.58
Фонбет 7.60 3.90 1.57
Мелбет 8.10 3.90 1.57
1XBET 8.10 3.90 1.57

Ставки букмекеров

Букмекеры склоняются к победе Италии в этом матче. Такие ставки в линии БК Фонбет идут по коэффициенту 1.57. Сыграть победу Турции можно с котировкой 8.30, а ничья идет за 3.86.

В стартовом матче Евро-2020 букмекеры не ожидают результативный исход. Вероятность выигрыша ставки ТМ (2,5) голов оценивается в 1.71, ТБ (2,5) – 2.39.

Форма команд

Турция провела три контрольных матча перед стартом чемпионата Европы. Сборная в домашних играх одолела Азербайджан (2:1) и Молдову (2:0), а также разошлась миром с Гвинеей (0:0).

К первому матчу на Евро-2020 Италия подходит в отличной форме. У команды восемь побед подряд во всех турнирах, все они были оформлены без пропущенных голов.

Информация для ставок

• В 5 из 7 играх между Турцией и Италией больше двух голов не забивалось
• Турция пропустила только один гол в 3 последних поединках
• Италия не проигрывала в 27 предыдущих матчах во всех турнирах

Прогноз

Итальянская сборная проведет первый матч на Евро-2020 на домашнем стадионе, что, безусловно, является огромным преимуществом для команды. Учитывая, что обе команды надежно оборонялись в последних играх, предлагаем рассмотреть ставку на ТМ (2,5) голов по коэффициенту 1.71 в букмекерской конторе Фонбет.

Ранее букмекеры предлагали поставить на тотал забитых мячей в матче Португалия — Израиль по коэффициенту 2.40.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.23 1.72 1.65 2.36
Лига Ставок 2.11 1.71 1.61 2.28
Мелбет 1.69 2.36
1XBET 1.69 2.36
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STVA 1
STVA 1
вчера в 23:17
Думаю Италия стартует с победы
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