Турция – Италия. Прогноз на матч Евро-2020 (11.06.21)

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вчера, 23:13

11 июня в Риме пройдет матч групповой стадии чемпионата Европы, в котором сыграют Турция и Италия. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры склоняются к победе Италии в этом матче. Такие ставки в линии БК Фонбет идут по коэффициенту 1.57. Сыграть победу Турции можно с котировкой 8.30, а ничья идет за 3.86.

В стартовом матче Евро-2020 букмекеры не ожидают результативный исход. Вероятность выигрыша ставки ТМ (2,5) голов оценивается в 1.71, ТБ (2,5) – 2.39.

Форма команд

Турция провела три контрольных матча перед стартом чемпионата Европы. Сборная в домашних играх одолела Азербайджан (2:1) и Молдову (2:0), а также разошлась миром с Гвинеей (0:0).

К первому матчу на Евро-2020 Италия подходит в отличной форме. У команды восемь побед подряд во всех турнирах, все они были оформлены без пропущенных голов.

Информация для ставок

• В 5 из 7 играх между Турцией и Италией больше двух голов не забивалось

• Турция пропустила только один гол в 3 последних поединках

• Италия не проигрывала в 27 предыдущих матчах во всех турнирах

Прогноз

Итальянская сборная проведет первый матч на Евро-2020 на домашнем стадионе, что, безусловно, является огромным преимуществом для команды. Учитывая, что обе команды надежно оборонялись в последних играх, предлагаем рассмотреть ставку на ТМ (2,5) голов по коэффициенту 1.71 в букмекерской конторе Фонбет.

Ранее букмекеры предлагали поставить на тотал забитых мячей в матче Португалия — Израиль по коэффициенту 2.40.