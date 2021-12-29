«Гёзтепе» — «Самсунспор». Прогноз на матч Кубка Турции (29.12.2021)

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29 декабря 2021, 14:14

«Гёзтепе» на стадии 1/16 финала Кубка Турции сыграет на домашней арене против «Самсунспора». Предлагаем прогноз и анализ ставок букмекеров на матч, который состоится 29 декабря 2021 года.

Ставки букмекеров

В этой паре Кубка Турции букмекеры отдают предпочтение «Гёзтепе». Компания Фонбет предлагает поставить на победу хозяев поля по коэффициенту 1.80. Шансы «Самсунспора» на победу оцениваются в 4.40, а ничья идет по котировке 3.62.

Форма команд

На предыдущей стадии Кубка Турции «Гезтепе» встречался с клубом «Кахта». Команда уверенно обыграла соперника на домашней арене, забив ему пять безответных мячей. «Самсунспор» же выбил из кубкового соревнования «Ушакспор», одержав крупную победу в родных стенах (4:0).

Информация для ставок

• «Гёзтепе» побеждал соперника в 2 прошлых очных встречах

• Команды сыграли на ТБ (2.5) в 3 предыдущих очных противостояниях

• «Гёзтепе» не уступал соперникам в 4 из прошлых 5 матчей на домашнем поле

Прогноз

«Гёзтепе» представляет элитный дивизион Турции и по набору исполнителей сейчас существенно превосходит «Самсунспор». Помимо этого, хозяева были сильней своего соперника в предыдущих дуэлях, поэтому рекомендуем ставку на победу «Гезтепе» по коэффициенту 1.80 в БК Фонбет.