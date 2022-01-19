ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболТурция. Супер-Лига 2021/2022

«Аланьяспор» — «Хатайспор». Прогноз на матч турецкой Суперлиги (20.01.2022)

19 января 2022, 11:13

Ставки букмекеров

По мнению букмекеров, фаворит в данном противостоянии отсутствует. «Хатайспор» играет гостевой поединок, и поставить на его победу можно по коэффициенту 2.85 в букмекерской конторе Фонбет. Победа «Аланьяспора» порадует коэффициентом 2.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.63.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Фонбет 2.17 3.45 3.30
Мелбет 2.14 3.74 3.11

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.1. Существует большая вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Аланьяспор» в последнем туре Суперлиги побывала в гостях у «Алтая» и обыграла его со счетом (2:0). Туром ранее команда также сражалась с «Истанбул Башакшехиром» и не дала себя в обиду, ничья (1:1). Сыграв 21 поединок, клуб расположился на восьмом месте в турнирной таблице, имея 32 очка в копилке.

«Хатайспор» продолжает борьбу за еврокубковые места. Коллектив в последнем туре на своем поле обыграл «Галатасарай» (4:2), но в поединке ранее уступил «Касыпаше» (1:3). После 21 тура команда идет на четвертом месте в таблице с отставанием от «Коньяспора» в семь очков.

Информация для ставок

  • Беспроигрышная серия «Аланьяспора» составляет четыре поединка (две победы и две ничьих)
  • «Хатайспор» выиграл три из четырех последних матчей
  • Минувшая очная встреча завершилась победой «Хатайспора» (5:0)
  • Забивная серия «Аланьяспора» насчитывает семь игр

Прогноз

Игра будет сложной для обоих клубов и наполнится борьбой на каждом участке поля. Очки не намерен отдавать ни один из коллективов, поэтому, скорее всего, мы увидим обоюдные опасные атаки и обмен голами. Рекомендуем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.65.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 2.30 1.66
Все комментарии
s74975uww59g
s74975uww59g
19 января в 11:14
Футбольный клуб «Аланьяспор» выиграет матч.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100