«Аланьяспор» — «Хатайспор». Прогноз на матч турецкой Суперлиги (20.01.2022)

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19 января 2022, 11:13

Ставки букмекеров

По мнению букмекеров, фаворит в данном противостоянии отсутствует. «Хатайспор» играет гостевой поединок, и поставить на его победу можно по коэффициенту 2.85 в букмекерской конторе Фонбет. Победа «Аланьяспора» порадует коэффициентом 2.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.63.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.1. Существует большая вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Аланьяспор» в последнем туре Суперлиги побывала в гостях у «Алтая» и обыграла его со счетом (2:0). Туром ранее команда также сражалась с «Истанбул Башакшехиром» и не дала себя в обиду, ничья (1:1). Сыграв 21 поединок, клуб расположился на восьмом месте в турнирной таблице, имея 32 очка в копилке.

«Хатайспор» продолжает борьбу за еврокубковые места. Коллектив в последнем туре на своем поле обыграл «Галатасарай» (4:2), но в поединке ранее уступил «Касыпаше» (1:3). После 21 тура команда идет на четвертом месте в таблице с отставанием от «Коньяспора» в семь очков.

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Аланьяспора» составляет четыре поединка (две победы и две ничьих)

«Хатайспор» выиграл три из четырех последних матчей

Минувшая очная встреча завершилась победой «Хатайспора» (5:0)

Забивная серия «Аланьяспора» насчитывает семь игр

Прогноз

Игра будет сложной для обоих клубов и наполнится борьбой на каждом участке поля. Очки не намерен отдавать ни один из коллективов, поэтому, скорее всего, мы увидим обоюдные опасные атаки и обмен голами. Рекомендуем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.65.