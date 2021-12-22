ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыТурция. Супер-Лига 2021/2022

«Бешикташ» — «Гёзтепе». Прогноз на матч чемпионата Турции (23.12.2021)

22 декабря 2021, 17:45

Восемнадцатый тур чемпионата Турции подарит нам интереснейшее противостояние «Бешикташа» с «Гёзтепе». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.584.565.51
Фонбет 1.55 4.40 5.40
Мелбет 1.50 4.58 6.57
1XBET 1.50 4.70 5.70

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию БК Фонбет, можно сделать вывод, что абсолютным фаворитом встречи является именно стамбульская команда, поставить на успех которой можно по коэффициенту 1.6. Если есть вера в победу «Гёзтепе», то порадует коэффициент 5. Ничейный результат оценивается по коэффициенту 4.25.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.65 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.2. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Бешикташ» неудачно проводит данный отрезок сезона, о чем свидетельствует положение команды в турнирной таблице. После семнадцати сыгранных поединков команда находится на девятой строчке с отставанием от зоны еврокубков в четыре балла. В последнем туре коллектив не сумел переиграть в дерби «Фенербахче» (2:2).

«Гёзтепе» свои последние два сражения проиграл, сначала «Ризеспору» на выезде (1:3), а затем дома «Фатих Карагюмрюку» с минимальным счетом (0:1). Команда после семнадцати игр набрала 14 очков и находится в зоне понижения в классе на 18-м месте.

Информация для ставок

  • «Бешикташ» потерпел четыре поражения в последних семи играх
  • У «Гёзтепе» две победы и два поражения в минувших четырех матчах
  • Пять из шести последних поединков с участием «Бешикташа» завершились результатом ТБ 2.5
  • Три минувшие очные встречи закончились результатом «обе забьют + ТБ 2.5»

Прогноз

Последние очные встречи между этими командами проходили в атакующем ключе и были наполнены опасными моментами и забитыми голами. Верим, что очередной поединок не станет исключением, поэтому предлагаем сделать ставку на ТБ 2.5 по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.36 1.64 1.87 2.04
Мелбет 2.42 1.58
1XBET 4.84 1.19
«Лестер» — «Ливерпуль». Прогноз на матч АПЛ (28.12.2021)
26 декабря 2021Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии3
Официально«Бетис» продлил контракт с Пеллегрини
21 декабря 2021 Комментарии12
«Динамо» - «Зенит». Прогноз на матч РПЛ (12.12.2021)
11 декабря 2021Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
«Марсель» — «Локомотив». Прогноз на матч Лиги Европы (09.12.2021)
08 декабря 2021Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футбол
Euro Club Index: «Шансы „Зенита“ на чемпионство — 86,2%, „Спартака“ — 0%»
30 ноября 2021 Комментарии25
Сломанная оборона, отсутствие единства и никакой Санчо. Большие проблемы, которые остались в МЮ после Сульшера
23 ноября 2021Александр Чистяков в блоге Футбол - это больКомментарии6
Все комментарии
Gahi
Gahi
23 декабря 2021 в 00:34
Победа команды "Бешикташ" в этом матче. Удачи
shlomo
shlomo
22 декабря 2021 в 19:42
Бешик не проиграет
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100