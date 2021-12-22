«Бешикташ» — «Гёзтепе». Прогноз на матч чемпионата Турции (23.12.2021)

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22 декабря 2021, 17:45

Восемнадцатый тур чемпионата Турции подарит нам интереснейшее противостояние «Бешикташа» с «Гёзтепе». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию БК Фонбет, можно сделать вывод, что абсолютным фаворитом встречи является именно стамбульская команда, поставить на успех которой можно по коэффициенту 1.6. Если есть вера в победу «Гёзтепе», то порадует коэффициент 5. Ничейный результат оценивается по коэффициенту 4.25.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.65 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.2. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Бешикташ» неудачно проводит данный отрезок сезона, о чем свидетельствует положение команды в турнирной таблице. После семнадцати сыгранных поединков команда находится на девятой строчке с отставанием от зоны еврокубков в четыре балла. В последнем туре коллектив не сумел переиграть в дерби «Фенербахче» (2:2).

«Гёзтепе» свои последние два сражения проиграл, сначала «Ризеспору» на выезде (1:3), а затем дома «Фатих Карагюмрюку» с минимальным счетом (0:1). Команда после семнадцати игр набрала 14 очков и находится в зоне понижения в классе на 18-м месте.

Информация для ставок

«Бешикташ» потерпел четыре поражения в последних семи играх

У «Гёзтепе» две победы и два поражения в минувших четырех матчах

Пять из шести последних поединков с участием «Бешикташа» завершились результатом ТБ 2.5

2.5 Три минувшие очные встречи закончились результатом «обе забьют + ТБ 2.5»

Прогноз