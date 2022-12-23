«Трабзонспор» — «Фенербахче». Прогноз на матч чемпионата Турции (24.12.2022)

Ставки букмекеров
Фаворита в этом матче букмекеры не видят. Ставки на победу «Трабзонспора» можно сыграть по коэффициенту 2.80 против котировки 2.48 на победу «Фенербахче». Заключить пари на ничью можно по цене 3.60.
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сегодня, 19:00
Аналитики букмекерской конторы Лига Ставок также ожидают от команд результативный футбол. Ставки на ТБ(2,5) гола можно разместить по коэффициенту 1.80, ТМ(2,5) – 2.00.
Форма команд
«Трабзонспор» выглядит неубедительно в этом сезоне после чемпионского титула в прошлой кампании. По итогам 13 сыгранных туров команда накопила 23 очка, расположившись в турнирной таблице на седьмом месте. Одержав шесть победы в Суперлиге, футболисты «Трабзонспора» зафиксировали пять ничейных матчей и два поражения. Отметим, что 21 декабря команда уверенно победила «Самсунспор» (3:0) в рамках 1/16 финала Кубка Турции.
«Фенербахче» лидирует в турецкой Супер-Лиге. На счету команды 29 очков, которые она добыла в девяти победных и двух ничейных поединках. Еще в двух играх чемпионата стамбульский клуб уступал соперникам. На стадии 1/16 финала национального кубка футболисты «Фенербахче» уверенно обыграли «Истанбулспор АС» (3:1).
Информация ля ставок
- Команды обменялись голами в 9 из прошлых 10 очных матчей
- «Трабзонспор» забивал и пропускал голы в двух прошлых матчах на своем поле
- «Фенербахче» побеждал в 4 предыдущих гостевых матчах всех турниров
Прогноз
Не видим причин, по которым, «Трабзонспор» и «Фенербахче» проведут скучный матч. Предлагаем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.62 в букмекерской конторе Лига Ставок.