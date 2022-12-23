«Трабзонспор» — «Фенербахче». Прогноз на матч чемпионата Турции (24.12.2022)

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вчера, 18:03

Ставки букмекеров

Фаворита в этом матче букмекеры не видят. Ставки на победу «Трабзонспора» можно сыграть по коэффициенту 2.80 против котировки 2.48 на победу «Фенербахче». Заключить пари на ничью можно по цене 3.60.

Аналитики букмекерской конторы Лига Ставок также ожидают от команд результативный футбол. Ставки на ТБ (2,5) гола можно разместить по коэффициенту 1.80, ТМ(2,5) – 2.00.

Форма команд

«Трабзонспор» выглядит неубедительно в этом сезоне после чемпионского титула в прошлой кампании. По итогам 13 сыгранных туров команда накопила 23 очка, расположившись в турнирной таблице на седьмом месте. Одержав шесть победы в Суперлиге, футболисты «Трабзонспора» зафиксировали пять ничейных матчей и два поражения. Отметим, что 21 декабря команда уверенно победила «Самсунспор» (3:0) в рамках 1/16 финала Кубка Турции.

«Фенербахче» лидирует в турецкой Супер-Лиге. На счету команды 29 очков, которые она добыла в девяти победных и двух ничейных поединках. Еще в двух играх чемпионата стамбульский клуб уступал соперникам. На стадии 1/16 финала национального кубка футболисты «Фенербахче» уверенно обыграли «Истанбулспор АС» (3:1).

Информация ля ставок

Команды обменялись голами в 9 из прошлых 10 очных матчей

«Трабзонспор» забивал и пропускал голы в двух прошлых матчах на своем поле

«Фенербахче» побеждал в 4 предыдущих гостевых матчах всех турниров

Прогноз

Не видим причин, по которым, «Трабзонспор» и «Фенербахче» проведут скучный матч. Предлагаем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.62 в букмекерской конторе Лига Ставок.