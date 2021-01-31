«Твенте» — «Херенвен»: прогноз на матч Эредивизие (31.01.2021)

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вчера, 10:39

«Твенте» принимает «Херенвен» 31 января 2021 года в рамках очередного тура голландской Эредивизие.

Ставки букмекеров

Букмекеры верят в успех «Твенте», поэтому рекомендуют сделать ставку на победу этого клуба с коэффициентом 2.10. Ничейный исход оценивают в 3.75, а победу «Херенвена» в 3.20.

Форма команд

«Твенте» находится на седьмой строчке в таблице и имеет в активе 29 баллов. Сейчас команда переживает не лучшие времена, но есть к чему стремиться. До топ-6 не так уж и далеко, самое главное — это постараться победить «Херенвен». Свой последний поединок команда провела вничью со счетом 0:0.

«Херенвен» находится на девятой строчке в таблице и имеет в активе 25 пунктов. Команда так же, как и «Твенте», очень хочет ворваться в топ-6, однако в ближайшее время это вряд ли произойдет. Свой последний поединок клуб выиграл со счетом 3:0.

Информация для ставок

● «Твенте» выиграл лишь раз в последних пяти матчах

● «Херенвен» и «Твенте» очень много пропускают в нынешнем сезоне — 27 и 25 голов соответственно

● «Херенвен» выиграл два матча из последних пяти

Прогноз

Букмекеры рекомендуют обратить внимание на тотал забитых мячей больше трех с коэффициентом 1.93. Оба клуба много забивают, но и пропускают также достаточно голов. Также можно сделать ставку на тотал 1,5 голов в первом тайме с коэффициентом 2.35.