«УД Логроньес» — «Картахена». Прогноз на матч Сегунды (24.04.2021)

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сегодня, 00:41

В 36-м туре Сегунды мы сможем увидеть интересное противостояние. «Логроньес» ждет в гости «Картахену». Предлагаем вам прогноз на матч и обзор ставок в букмекерских конторах.

Ставки букмекеров

Небольшое преимущество букмекеры отдают «Картахене» Поставить на победу гостей в БК Мелбет можно по коэффициенту 2.9. На победу хозяев коэффициент составляет 2.8. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по коэффициенту 2.85.

Букмекеры больше верят, что матч не будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2 мячей стоит всего 1.98. Поставить на низовой матч (ТМ 2) можно по коэффициенту 1.82.

Форма команд

«Логроньес» идет на 16-м месте в таблице Сегунды и еще не гарантировал себе место в турнире на следующий сезон. Команда давно не проигрывает, но часто заканчивает свои поединки вничью. Перед 36-м туром отрыв клуба от зоны вылета составляет четыре очка, что не является большим преимуществом. В прошлом туре «Логроньес» сыграл вничью с «Райо Вальекано» (0:0), а немного ранее обыграл на выезде «Мирандес» (1:0).

«Картахена» находится в зоне вылета, но показывает достаточно стабильные результаты и имеет хорошие шансы подняться вверх в турнирной таблице. Команда часто играет вничью и в ближайших матчах коллективу необходимо улучшить реализацию моментов, начать добывать победы. В двух последних встречах «Картахена» сыграла вничью с «Тенерифе» (0:0) и разошлась миром с «Сабаделем» (1:1).

Информация для ставок

«Логроньес» не проигрывает уже пять матчей подряд

Пять матчей из десяти последних с участием «Картахены» закончились ничейным результатом

В матче первого круга между командами победу одержал «Логроньес» (1:0)

«Картахена» не может выиграть на выезде уже девять поединков подряд

Прогноз

Обе команды не демонстрируют результативный футбол и часто играют вничью. Предполагаем, что и в этом матче общая статистика не изменится. Рекомендуем сделать ставку на «тотал меньше 2 мячей» в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.82.

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