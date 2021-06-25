Уэльс – Дания. Прогноз на матч Евро-2020 (22.06.2021)

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вчера, 23:33

В стартовавшем плей-офф раунде чемпионата Европы мы станем свидетелями матча, где встретятся сборные Уэльса и Дании. Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что букмекеры отдают предпочтение датчанам, коэффициент на победу которых составляет 1.85, взять победу Уэльса можно по коэффициенту 5.3. Ставка на ничейный результат принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.2.

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 по коэффициенту 2.5. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.55. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.4.

Форма команд

Сборной Уэльсу удалось выйти из своей группы, заняв почетное второе место. В первом туре валлийцы расписали ничью со сборной Швейцарии (1:1), но победы не заставили себя долго ждать, уже во втором матче удалось добыть три очка с Турцией (2:0), ну а в заключительном матче ожидаемо уступили Италии, но с минимальным счетом (0:1). В этой игре Уэльс постарается навязать свою игру Дании и продвинуться дальше по турнирной сетке.



Сборная Дании все-таки вышла в плей-офф, для этого ей хватило всего одной крупной победы. В первых двух турах датчане уступили сборной Финляндии (0:1) и Бельгии (1:2), но в последнем туре удалось легко и без вопросов разобраться с Россией (4:1). Команда воодушевлена успехом, показывает очень интересный футбол и может вполне рассчитывать на проход дальше.

Информация для ставок

Дания за три поединка на Евро-2020 нанесла по воротам соперников 61 удар

Четыре из пяти последних поединков Уэльса завершились результатом ТМ 2.5

Дания пропускает гол в свои ворота в четырех из пяти последних игр

Крайний раз команды встречались в Лиге Наций, в том поединке победу одержала Дания (2:1)

Прогноз

Дания показывала футбол очень высокого качества в течение всех игр чемпионата. Команда намерена продолжать и, скорее всего, у нее это получится. Верим в преимущество номинальных гостей, которое закончиться итоговым успехом. Сделать ставку на победу Дании можно по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предлагали сделать ставку на тотал голов в матче Бразилия — Эквадор по коэффициенту 1.8.