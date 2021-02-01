«Уикомб Уондерерс» — «Бирмингем Сити». Прогноз на матч Чемпионшипа (02.02.2021)

1612174275

вчера, 13:11

«Уикомб» принимает на своем поле «Бирмингем». Матч состоится 2 февраля 2021 года в рамках Чемпионшипа. Букмекеры БК Мелбет сделали прогноз на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Оба клуба находятся не в лучшей форме, но фаворитом данного противостояния букмекеры выбрали «Бирмингем». На победу этой команды можно сделать ставку по коэффициенту 2.43. Победа «Уикомба» идет за 3.16. Ничейный исход букмекеры оценили в 3.17.

Форма команд

«Уикомб» находится в ужасной форме. Команда занимает последнее место в таблице и имеет в активе всего 15 баллов. Это худший показатель в Чемпионшипе. Свой последний поединок «Уикомб» провел в гостях у «Брентфорда» и разгромно проиграл со счетом 2:7.

«Бирмингем» занимает 20-ю строчку в таблице и имеет в активе 27 пунктов. Свой последний матч команда сыграла вничью со счетом 1:1.

Информация для ставок

«Уикомб» пропустил 42 мяча в нынешнем сезоне Чемпионшипа — один из худших показателей в лиге

«Бирмингем» выиграл всего однажды за последние пять матчей

Прогноз

Букмекеры советуют присмотреться к ставке «обе забьют» с коэффициентом 1.93. Оба клуба забивают не очень много голов, но друг другу они совершенно точно забьют. «Уикомб» и «Бирмингем» слабы в обороне, поэтому стоит ожидать ошибок и от одного, и от другого клуба.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Шеффилд Юнайтед» — «Вест Бромвич».