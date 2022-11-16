«Колос» — «Ворскла». Прогноз на матч украинской Премьер-лиги (19.11.2022)

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сегодня, 15:00

Ставки букмекеров

Букмекеры не отдали предпочтение ни одному из коллективов. Поставить на победу «Колоса» можно по коэффициенту 2.9 в букмекерской конторе Лига Ставок. Загрузить на успех «Ворсклы» предлагают по коэффициенту 2.55. Остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 3.15.

Сделать ставку на то, что матч будет насыщенным на голы можно за 2.25 ( ТБ 2.5). Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.65. Ставка «обе забьют» оценивается по коэффициенту 1.9.

Форма команд

«Колос» в минувшем туре героически выстоял под натиском грозного киевского «Динамо». Вратарь Евгений Волынец совершил в игре 12 сэйвов и сохранил ворота в неприкосновенности, а на табло была зафиксирована ничья (0:0). В таблице ковалевский клуб занимает седьмое место с 16 очками в активе.

«Ворскла» в свою очередь имеет на одну проведенную битву больше и на два очка меньше, чем у нынешнего соперника и соответственно располагается на две строчки ниже в общем зачете. Полтавчане в минувшем туре не дали себя обыграть лидеру чемпионата «Днепру-1» (1:1), а чуть ранее проиграли новичку элиты «Кривбассу» (0:1).

Информация для ставок

«Колос» сумел одержать лишь одну победу в последних восьми играх

Безвыигрышная выездная серия «Ворсклы» насчитывает три встречи (два поражения и ничья)

Все шесть минувших очных поединков закончились результатом «обе забьют – нет»

Шесть последних матчей с участием «Ворсклы» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Встреча двух середняков чемпионата. Нет сомнений, что матч будет крайне боевой и никто не захочет уступать даже сантиметр поля, поэтому предлагаем поверить в низкую результативность и поставить на ТМ 2.5 по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.