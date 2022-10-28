«Львов» — «Металлист». Прогноз на матч украинской Премьер-лиги (30.10.2022)

Ставки букмекеров
В этом матче лишь минимальное преимущество имеет гостевой коллектив. В букмекерской конторе Лига Ставок можно поставить на его победу по коэффициенту 2.1. Успех «Львова» оценивается по коэффициенту 3.25. Ничью порадует выигрышем по коэффициенту 3.55.
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завтра, 16:00
Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.83, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.97. Поставить на обмен голами можно по коэффициенту 1.7.
Форма команд
«Львов» не сумел порадовать болельщиков набранными очками в сражениях с «Александрией» и «Вересом». На табло были зафиксированы поражения (0:2) и (1:3) соответственно. В турнирной таблице коллектив располагается на 14 месте и продолжает борьбу за выживание.
«Металлист» в свою очередь располагается на шестом месте имея в активе 13 очков. Харьковская команда в последнем туре на своем минимально проиграла «Днепру-1» (0:1), а чуть ранее обыграла в голевых перестрелках «Ворсклу» (3:2) и «Верес» (2:1).
Информация для ставок
- Безвыигрышная серия «Львова» насчитывает четыре поединка (три поражения и ничья)
- У «Металлиста» три победы в последних шести матчах
- В четырех последних встречах с участием футбольного клуба «Львов» было забито минимум два гола
- Три из четырех последних игр харьковского «Металлиста» завершились результатом «обе забьют»
Прогноз
Нас ждет поединок с футболом не самого высокого качества, но, тем не менее, мы вполне можем рассчитывать на голы от обеих коллективов и предлагаем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.