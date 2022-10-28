«Львов» — «Металлист». Прогноз на матч украинской Премьер-лиги (30.10.2022)

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вчера, 10:53

Ставки букмекеров

В этом матче лишь минимальное преимущество имеет гостевой коллектив. В букмекерской конторе Лига Ставок можно поставить на его победу по коэффициенту 2.1. Успех «Львова» оценивается по коэффициенту 3.25. Ничью порадует выигрышем по коэффициенту 3.55.

Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.83, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.97. Поставить на обмен голами можно по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Львов» не сумел порадовать болельщиков набранными очками в сражениях с «Александрией» и «Вересом». На табло были зафиксированы поражения (0:2) и (1:3) соответственно. В турнирной таблице коллектив располагается на 14 месте и продолжает борьбу за выживание.

«Металлист» в свою очередь располагается на шестом месте имея в активе 13 очков. Харьковская команда в последнем туре на своем минимально проиграла «Днепру-1» (0:1), а чуть ранее обыграла в голевых перестрелках «Ворсклу» (3:2) и «Верес» (2:1).

Информация для ставок

Безвыигрышная серия «Львова» насчитывает четыре поединка (три поражения и ничья)

У «Металлиста» три победы в последних шести матчах

В четырех последних встречах с участием футбольного клуба «Львов» было забито минимум два гола

Три из четырех последних игр харьковского «Металлиста» завершились результатом «обе забьют»

Прогноз

Нас ждет поединок с футболом не самого высокого качества, но, тем не менее, мы вполне можем рассчитывать на голы от обеих коллективов и предлагаем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.