«Металлист-1925» — «Колос». Прогноз на матч украинской Премьер-лиги (30.09.2022)

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вчера, 12:53

Ставки букмекеров

Котировки в этом матче абсолютно не равны, поэтому фаворит определен без проблем. Поставить на победу «Металлиста-1925» можно по коэффициенту 8.8 в БК Лига Ставок. Если победят гости, то зайдет коэффициент 1.5. На ничью можно загрузить по коэффициенту 4.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов можно взять ТБ 2.5 за 1.85. Букмекеры также предлагают ТМ 2.5 по идентичному коэффициенту 1.85. Ставка на «обе забьют» дается по коэффициенту 2.2.

Форма команд

«Металлист-1925» перед паузой на матчи национальных сборных побывал в гостях у «Днепра-1» и, проведя отличный первый тайм, все же рассыпался во втором, разгром (0:3). Чуть ранее харьковский коллектив проявил характер в битве с полтавской «Ворсклой», победив ее в голевой перестрелке (3:2). После четырех туров команда находится в самом центре таблицы, имея в активе пять очков.

«Колос» на удивление украинской футбольной общественности лидирует в чемпионате после стартовых поединков. Команде удалось пройти дистанцию без поражений и набрать 10 зачетных баллов. В минувших матчах клуб обыграл дома «Металлист» (1:0), а также расписал ничью (1:1) с «Минаем».

Информация для ставок

«Металлист-1925» одержал лишь одну победу в последних шести играх

Беспроигрышная серия «Колоса» насчитывает четыре поединка

Все четыре минувшие очные встречи завершились результатом ТМ 2.5

Три из четырех последних матчей и «Металлиста-1925» и «Колоса» закончились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

Нас ожидает встреча равных по классу команд. Несмотря на то, что «Колос» лидирует, ему будет очень сложно добыть три очка в этом матче, поэтому предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью в букмекерской конторе Лига Ставок. Коэффициент на данный исход составит 4.