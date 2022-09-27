Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболУкраина. Премьер-Лига 2022/2023

«Металлист-1925» — «Колос». Прогноз на матч украинской Премьер-лиги (30.09.2022)

вчера, 12:53
Металлист-1925

Ставки букмекеров

Котировки в этом матче абсолютно не равны, поэтому фаворит определен без проблем. Поставить на победу «Металлиста-1925» можно по коэффициенту 8.8 в БК Лига Ставок. Если победят гости, то зайдет коэффициент 1.5. На ничью можно загрузить по коэффициенту 4.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Лига Ставок 2.85 3.35 2.43
Мелбет 8.80 3.98 1.31
1XBET 8.80 3.98 1.31

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов можно взять ТБ 2.5 за 1.85. Букмекеры также предлагают ТМ 2.5 по идентичному коэффициенту 1.85. Ставка на «обе забьют» дается по коэффициенту 2.2.

Форма команд

«Металлист-1925» перед паузой на матчи национальных сборных побывал в гостях у «Днепра-1» и, проведя отличный первый тайм, все же рассыпался во втором, разгром (0:3). Чуть ранее харьковский коллектив проявил характер в битве с полтавской «Ворсклой», победив ее в голевой перестрелке (3:2). После четырех туров команда находится в самом центре таблицы, имея в активе пять очков.

«Колос» на удивление украинской футбольной общественности лидирует в чемпионате после стартовых поединков. Команде удалось пройти дистанцию без поражений и набрать 10 зачетных баллов. В минувших матчах клуб обыграл дома «Металлист» (1:0), а также расписал ничью (1:1) с «Минаем».

Информация для ставок

  • «Металлист-1925» одержал лишь одну победу в последних шести играх
  • Беспроигрышная серия «Колоса» насчитывает четыре поединка
  • Все четыре минувшие очные встречи завершились результатом ТМ 2.5
  • Три из четырех последних матчей и «Металлиста-1925» и «Колоса» закончились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

Нас ожидает встреча равных по классу команд. Несмотря на то, что «Колос» лидирует, ему будет очень сложно добыть три очка в этом матче, поэтому предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью в букмекерской конторе Лига Ставок. Коэффициент на данный исход составит 4.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 2.58 1.42 1.84 1.90 1.45 2.49
Мелбет 1.85 1.85
1XBET 1.85 1.85
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 15:24
Возможен ничейный результат
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 