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«Металлист 1925» — «Ворскла». Прогноз на матч украинской Премьер-лиги (03.09.2022)

вчера, 23:04
Ворскла

Ставки букмекеров

Котировки букмекеров на эту игру выглядят следующим образом: победу хозяев можно выбрать в БК Лига Ставок по коэффициенту 4.95. В случае победы гостевой команды залетит приятный коэффициент 1.7. За ничью в игре этих коллективов можно получить выигрыш по коэффициент 3.75.

Ставки на футбольные матчи

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициент 1.95. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 1.85. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.9.

Форма команд

«Металлист 1925» в стартовых двух турах национального первенства не смог поразить ворота донецкого «Шахтера» и одесского «Черноморца», но и свои сохранил в неприкосновенности, оба матча завершились нулевыми ничьими.

«Ворскла» в своих противостояниях очки набрать не сумела, по очереди уступила в гостях луганской «Заре» (1:3), а также на своем поле ровенскому «Вересу» (1:2) и на данный момент времени расположилась на 14 месте в турнирной таблице.

Информация для ставок

  • Безвыигрышная серия «Металлиста 1925» насчитывает четыре поединка (три ничьих и поражение)
  • «Ворскла» проиграла три матча кряду
  • Минувшая очная встреча закончилась поражением «Металлиста 1925» (0:2)
  • Шесть из семи последних игр с участием полтавского клуба завершились пробитием тотала больше 2.5 голов

Прогноз

В этом поединке полтавчане будут иметь территориальное преимущество, но вскрыть плотную оборону хозяев будет трудно. Много голов здесь не ждем, поэтому предлагаем поставить на ТМ 2.5 по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 2.31 1.53 1.70 2.04 1.36 2.78
Мелбет 1.86 1.95
1XBET 1.86 1.95
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 04:20
Победа команды хозяев поля или ничья в этом матче.
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