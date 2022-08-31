«Металлист 1925» — «Ворскла». Прогноз на матч украинской Премьер-лиги (03.09.2022)

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вчера, 23:04

Ставки букмекеров

Котировки букмекеров на эту игру выглядят следующим образом: победу хозяев можно выбрать в БК Лига Ставок по коэффициенту 4.95. В случае победы гостевой команды залетит приятный коэффициент 1.7. За ничью в игре этих коллективов можно получить выигрыш по коэффициент 3.75.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициент 1.95. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 1.85. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.9.

Форма команд

«Металлист 1925» в стартовых двух турах национального первенства не смог поразить ворота донецкого «Шахтера» и одесского «Черноморца», но и свои сохранил в неприкосновенности, оба матча завершились нулевыми ничьими.

«Ворскла» в своих противостояниях очки набрать не сумела, по очереди уступила в гостях луганской «Заре» (1:3), а также на своем поле ровенскому «Вересу» (1:2) и на данный момент времени расположилась на 14 месте в турнирной таблице.

Информация для ставок

Безвыигрышная серия «Металлиста 1925» насчитывает четыре поединка (три ничьих и поражение)

«Ворскла» проиграла три матча кряду

Минувшая очная встреча закончилась поражением «Металлиста 1925» (0:2)

Шесть из семи последних игр с участием полтавского клуба завершились пробитием тотала больше 2.5 голов

Прогноз

В этом поединке полтавчане будут иметь территориальное преимущество, но вскрыть плотную оборону хозяев будет трудно. Много голов здесь не ждем, поэтому предлагаем поставить на ТМ 2.5 по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.