«Рух» — «Заря». Прогноз на матч украинской Премьер-лиги (09.09.2022)

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сегодня, 13:54

Ставки букмекеров

В этом поединке букмекерам было сложно определиться с явным фаворитом, поэтому отдали лишь минимальное предпочтение гостям. Поставить на луганчан можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.95. В случае победы «Руха» порадует коэффициент 3.6. В ничью можно поверить по коэффициенту 3.7.

Букмекеры предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.8. Сделать прогноз на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2. Существует большая вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Рух» тяжело входит в сезон и в первых турах украинского чемпионата потерпел три поражения. Соперники были непростыми, «Металлист», «Колос» и «Шахтер» отбирали по три очка, фиксируя результаты (1:2), (0:2) и (0:1) соответственно. Зона вылета никак не соответствует амбициям команды, поэтому в ближайших матчах футболисты сделают все, чтобы прерваться негативную серию и порадовать болельщиков.

«Заря» в минувшем туре была крайне организована и великолепна. Сыграв против грозного «Динамо» в достаточно открытый футбол, луганскому коллективу удалось забить три мяча и завоевать три очка, победа (3:2). Максимальный показатель очков после стартовых встреч позволяет скромному клубу возглавлять турнирную таблицу на данном этапе сезона.

Информация для ставок

Проигрышная серия «Руха» насчитывает пять матчей

У «Зари» семь побед в последних восьми встречах

Две минувшие очные встречи закончились вничью (без учета дополнительного времени)

В 10 из 11 последних играх с участием «зари» был пробит тотал больше 2.5 мячей

Прогноз

Предстоит встреча двух очень амбициозных команд, которые ставят перед собой серьезные задачи на сезон. Сейчас они в разных частях таблицы, но это никак не помешает им создавать моменты и поражать ворота друг друга. Без голов в этом матче мы не останемся, поэтому рекомендуем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.