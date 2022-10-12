«Заря» — «Колос». Прогноз на матч украинской Премьер-лиги (15.10.2022)

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вчера, 15:47

Ставки букмекеров

В этом поединке букмекерам было сложно определиться с явным фаворитом, поэтому отдали лишь минимальное предпочтение хозяевам поля. Поставить на луганчан можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.95. В случае победы «Колоса» порадует коэффициент 3.75. В ничью можно поверить по коэффициенту 3.6.

Букмекеры предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2. Сделать прогноз на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.8. Существует вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.85.

Форма команд

«Заря» после прекрасного старта сезона и лидерства в таблице провела неудачный отрезок сезона, в котором проиграла «Руху» и «Днепру-1» (1:3) и (0:3), а также расписала голевую ничью с новичком высшего дивизиона «Кривбассом» (2:2). После шести игр коллектив находится на пятом месте и имеет в активе 10 очков.

«Колос» расположился двумя строчками выше и имеет на один балл больше. Команда из Коваливки в минувших двух турах также не побеждала, сначала проиграв «Металлист-1925» (0:2), а затем дома расписав нулевую ничью с «Ингульцом».

Информация для ставок

Серия без побед «Зари» достигает четырех игр (две ничьих и два поражения)

«Колос» одержал три победы в последних шести матчах

Шесть минувших очных поединков закончились результатом ТМ 2.5

Шесть из семи последних встреч «Зари» завершились результатом «обе забьют», «Колоса» — «обе забьют – нет»

Прогноз

Предстоит встреча двух очень амбициозных команд, которые ставят перед собой серьезные задачи на сезон. Сейчас они вверху таблицы и намерены продолжать пополнять свои запасы. Без голов в этом матче мы не останемся, поэтому рекомендуем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.