«Заря» — «Кривбасс». Прогноз на матч украинской Премьер-лиги (02.10.2022)

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вчера, 12:59

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворит в этом матче определен без проблем. «Заря» играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.55. Победа «Кривбасса» оценивается по коэффициенту 4.95, а ничейный исход порадует игроков приятным коэффициентом 4.4.

Букмекеры предлагают ставку на ТБ 3 – 1.65. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 2.1. Если есть желание поставить на обмен голами, то коэффициент на данный исход составляет 1.55.

Форма команд

Луганская «Заря» по итогам четырех туров является лучшей командой по количеству забитых голов и созданных опасных атак. Коллектив каждую игру радовал болельщиков открытым футболом и на данный момент занимает четвертое место в таблице с разницей мячей (10:8). Только в минувших турах клуб постигли первые неудачи, было зафиксировано поражение (1:3) от «Руха» и ничья (1:1) с «Александрией».

«Кривбасс» еще не сумел поразить ворота соперников в новом сезоне. Подопечные Юрия Вернидуба делали ставку на надежности у своих ворот, но все равно с одинаковым счетом (0:1) проиграли «Вересу», «Шахтеру» и «Колосу», а также была расписана нулевая ничья со «Львовом».

Информация для ставок

«Заря» одержала девять побед в последних тринадцати встречах

Безвыигрышная серия «Кривбасса» насчитывает десять матчей

Пять последних игр с участием «Зари» закончились результатом «обе забьют»

Десять последних поединков «Кривбасса» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

В этой игре нас ждет много борьбы на каждом участке поля. Гости всеми силами будут стараться не дать хозяевам сыграть в свой футбол и это приведет к небольшому количеству забитых голов. Предлагаем поставить на ТМ 3.5 в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.7.