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Украина — Северная Македония. Прогноз на матч Евро-2020 (17.06.2021)

вчера, 06:05

Украина и Северная Македония сыграют между собой в рамках 2-го тура группового этапа чемпионата Европы. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.573.756.47
Лига Ставок 1.85 3.55 4.60
Фонбет Live! 1.02 25.00 100.00
Мелбет 1.77 3.65 5.17
1XBET 1.76 3.74 5.35
BetBoom 1.85 3.49 4.63

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает Украину явным фаворитом этого поединка. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.64. Ничейный исход оценивается в 3.75. Победа Северной Македонии представлена коэффициентом 6.00.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 2.00 на ТБ 2.5 и 1.72 на ТМ 2.5. Исход «обе забьют» котируется в 2.2.

Форма команд

Украинская команда, казалось бы, сотворила первое чудо на турнире, отыграв два мяча практически в самом конце поединка, но в итоге пропустила еще один мяч и в итоге проиграла Нидерландам (2:3). Обиднейшее поражение придало спортивной злости коллективу, теперь перед украинцами стоит задача набирать максимальное количество очков в оставшихся поединках.

Северная Македония дебютировала на крупном турнире игрой с Австрией, где старалась навязать борьбу, но в итоге уступила (1:3). Во втором матче македонцы будут делать всё возможное, чтобы зацепиться за первые очки в турнире.

Информация для ставок

  • Украина победила в 2 из 10 последних поединков
  • Северная Македония забивает в семи играх подряд
  • Предыдущая очная встреча команд завершилась победой Украины (2:0)
  • В пяти из шести последних матчах Северной Македонии был зафиксирован результат ТБ 2.5

Прогноз

Украина обладает более классным подбором футболистов, которые и должны сделать разницу на футбольном поле. Украинцы будут заточены на атаку, будут всеми силами пытаться вскрыть оборону соперника и, скорее всего, добьются положительного результата. Предлагаем сделать ставку на победу Украины в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.64.

Ранее букмекеры предложили поставить на победу хозяев с учетом форы (0) по коэффициенту 2.35 в матче «Суд Америка» — «Ривер Плейт» Монтевидео.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.07 1.73 1.56 2.31
Лига Ставок 2.42 1.55 1.74 2.05 1.40 2.90
Мелбет 1.93 1.97
1XBET 4.89 1.19
BetBoom 2.42 1.56 1.73 2.10 1.40 2.92
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STVA 1
STVA 1
вчера в 06:10
Победа Украины
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