Украина — Северная Македония. Прогноз на матч Евро-2020 (17.06.2021)

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вчера, 06:05

Украина и Северная Македония сыграют между собой в рамках 2-го тура группового этапа чемпионата Европы. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает Украину явным фаворитом этого поединка. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.64. Ничейный исход оценивается в 3.75. Победа Северной Македонии представлена коэффициентом 6.00.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 2.00 на ТБ 2.5 и 1.72 на ТМ 2.5. Исход «обе забьют» котируется в 2.2.

Форма команд

Украинская команда, казалось бы, сотворила первое чудо на турнире, отыграв два мяча практически в самом конце поединка, но в итоге пропустила еще один мяч и в итоге проиграла Нидерландам (2:3). Обиднейшее поражение придало спортивной злости коллективу, теперь перед украинцами стоит задача набирать максимальное количество очков в оставшихся поединках.

Северная Македония дебютировала на крупном турнире игрой с Австрией, где старалась навязать борьбу, но в итоге уступила (1:3). Во втором матче македонцы будут делать всё возможное, чтобы зацепиться за первые очки в турнире.

Информация для ставок

Украина победила в 2 из 10 последних поединков

Северная Македония забивает в семи играх подряд

Предыдущая очная встреча команд завершилась победой Украины (2:0)

В пяти из шести последних матчах Северной Македонии был зафиксирован результат ТБ 2.5

Прогноз

Украина обладает более классным подбором футболистов, которые и должны сделать разницу на футбольном поле. Украинцы будут заточены на атаку, будут всеми силами пытаться вскрыть оборону соперника и, скорее всего, добьются положительного результата. Предлагаем сделать ставку на победу Украины в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.64.

Ранее букмекеры предложили поставить на победу хозяев с учетом форы (0) по коэффициенту 2.35 в матче «Суд Америка» — «Ривер Плейт» Монтевидео.