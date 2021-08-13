«Унион» — «Байер». Прогноз на матч Бундеслиги (14.08.2021)

1628883183

вчера, 22:33

В первом туре чемпионата Германии «Байер» приедет в гости к «Униону». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Небольшими фаворитами букмекеры в этом поединке называют гостей, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.65. В случае победы «Униона» зайдет коэффициент 2.75. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.35.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.89 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициент 1.98. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.68.

Форма команд

«Байер» не совсем стабильно отыграл прошлый сезон, а несколько обидных неудач в матчах чемпионата лишили команду шансов на участие в Лиге чемпионов. Команда перед началом сезона, как и всегда, ставит перед собой самые высокие цели, а начинать необходимо с победы в первом туре над не самым простым соперником. В матче Кубка Германии «Байер» прошел «Локомотив» из Лейпцига (3:0), а ранее в товарищеском матче обыграли «Ротт-Вайс» (3:1).

«Унион» провел отличную подготовку после небольшого отдыха между чемпионатами. Команда сыграла пять контрольных поединков, в которых не проиграла ни одного раза. Коллектив в прошлом сезоне отметился своей неуступчивостью и хорошей защитой, а поэтому гостям из Леверкузена придется очень сложно. В Кубке страны «Унион» обыграл «Тюркгучю» (1:0), а немного ранее команда сыграла товарищеский матч с «Атлетиком» (2:1).

Информация для ставок

«Унион» не проигрывает восемь матчей подряд во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей «Байера» закончились тоталом больше 2.5 мячей

«Унион» забивает в последних десяти домашних матчах

«Байер» выиграл три из пяти последних матчей у «Униона»

Прогноз

«Байер» очень настроен на борьбу в этом сезоне и успел заскучать по официальным матчам. Предполагаем, что гости выиграют этот матч и наберут первые три очка в турнирную таблицу. Сделать ставку на победу «Байера» можно по коэффициенту 2.65 в букмекерской конторе Мелбет.