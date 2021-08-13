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«Унион» — «Байер». Прогноз на матч Бундеслиги (14.08.2021)

вчера, 22:33

В первом туре чемпионата Германии «Байер» приедет в гости к «Униону». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.713.462.74
Лига Ставок 2.95 3.40 2.45
Мелбет 2.79 3.38 2.77
1XBET 2.79 3.38 2.77
BetBoom 2.72 3.37 2.72

Ставки букмекеров

Небольшими фаворитами букмекеры в этом поединке называют гостей, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.65. В случае победы «Униона» зайдет коэффициент 2.75. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.35.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.89 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициент 1.98. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.68.

Форма команд

«Байер» не совсем стабильно отыграл прошлый сезон, а несколько обидных неудач в матчах чемпионата лишили команду шансов на участие в Лиге чемпионов. Команда перед началом сезона, как и всегда, ставит перед собой самые высокие цели, а начинать необходимо с победы в первом туре над не самым простым соперником. В матче Кубка Германии «Байер» прошел «Локомотив» из Лейпцига (3:0), а ранее в товарищеском матче обыграли «Ротт-Вайс» (3:1).

«Унион» провел отличную подготовку после небольшого отдыха между чемпионатами. Команда сыграла пять контрольных поединков, в которых не проиграла ни одного раза. Коллектив в прошлом сезоне отметился своей неуступчивостью и хорошей защитой, а поэтому гостям из Леверкузена придется очень сложно. В Кубке страны «Унион» обыграл «Тюркгучю» (1:0), а немного ранее команда сыграла товарищеский матч с «Атлетиком» (2:1).

Информация для ставок

  • «Унион» не проигрывает восемь матчей подряд во всех турнирах
  • Четыре из пяти последних матчей «Байера» закончились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Унион» забивает в последних десяти домашних матчах
  • «Байер» выиграл три из пяти последних матчей у «Униона»

Прогноз

«Байер» очень настроен на борьбу в этом сезоне и успел заскучать по официальным матчам. Предполагаем, что гости выиграют этот матч и наберут первые три очка в турнирную таблицу. Сделать ставку на победу «Байера» можно по коэффициенту 2.65 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предсказали крупную победу ПСЖ в первом матче с участием Месси.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.04 1.43 2.02 1.88 1.58 2.53
Лига Ставок 2.90 1.40 1.94 1.83 1.55 2.41
Мелбет 1.99 1.95
1XBET 1.99 1.95
BetBoom 2.87 1.45 1.94 1.92 1.54 2.56
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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:38
Хозяева не проиграют
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