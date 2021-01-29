«Университатя» (Крайова) — «СКМ Аргешул Питешти». Прогноз на матч чемпионата Румынии (29.01.2021)

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29 января 2021, 14:38

В 20-м туре чемпионата Румынии на своем поле «Университатя» принимает «СКМ Аргешул Питешти». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на встречу, которая состоится 29 января 2021 года.

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.33. В случае победы «СКМ Аргешул Питешти», зайдет коэффициент 9.9. Ничью можно выбрать за 5.5.

Также в линии букмекеры предлагают 1.99 за ТБ 2.5 мячей и ТМ 2.5 за 1.82. Исход «обе забьют» можно выбрать за коэффициент 2.5.

Форма команд

«Университатя» уже долго занимает третью позицию в чемпионате и уступает по очкам только грандам румынского футбол «Стяуа» и «Клужу». Команда очень мало пропускает, но к сожалению для своих болельщиков и забивает немного мячей. Последние три игры клуба закончились ничьими в матчах с «Волунтари», «Вииторулом» и «Астрой» с одинаковым счетом (1:1).

«СКМ Аргешул Питешти» находится на очень низких позициях в чемпионате Румынии, несмотря на свои прекрасные выступления за последний месяц. Видно, что команда внесла изменения в игру и пытается реабилитироваться в глазах своих поклонников. В прошлом туре была добыта ничья (0:0) с лидером первенства «Стяуа».

Информация для ставок

· Последние пять матчей «Университатя» сыграла вничью

· «СКМ Аргешул Питешти» не проигрывает уже шесть поединков подряд.

· В семи последних играх с участием «Университати» был зафиксирован исход ТМ 2.5.

· В первом круге нынешнего сезона победу на выезде одержала «Университатя» (1:2).

Прогноз

Однозначным фаворитом в этой встрече называют «Университатю». Но если взглянуть на последние результаты «СКМ Аргешул Питешти» становится понятно, что брать победу хозяев достаточно рискованно. Предлагаем сыграть на тотал меньше 2.5 забитых мячей за 1.82. Сделать такую ставку можно в букмекерской конторе Мелбет.