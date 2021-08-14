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«Уотфорд» — «Астон Вилла». Прогноз на матч АПЛ (14.08.2021)

вчера, 09:27

«Уотфорд» примет «Астон Виллу» в рамках первого тура АПЛ. Этот матч запланирован на 14 августа 2021 года. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.563.382.25
Лига Ставок 3.35 3.45 2.20
Фонбет Live! 1.05 13.00 100.00
Мелбет 3.73 3.37 2.14
1XBET 3.66 3.38 2.23
BetBoom 3.46 3.26 2.29

Ставки букмекеров

«Астон Вилла» — фаворит поединка. Букмекеры рекомендуют сделать ставку на победу гостей по 2.35, ничейный исход оценивают коэффициентом 3.20. С таким же коэффициентом можно сделать ставку и на победу хозяев поля.

Форма команд

«Уотфорд» провел очень плохую предсезонку. Команда играет в отвратительный футбол и не может похвастаться хорошими результатами. В товарищеских матчах этот клуб не показал ничего хорошего.

«Астон Вилла» в прошлом сезоне смотрелась очень неплохо. В предсезонном турнире клуб продолжил эту тенденцию и также выдал несколько классных матчей, но среди них нашлось место и для поражения. Команда уступила «Сток Сити» со счетом 0:2.

Информация для ставок

● «Астон Вилла» выиграла четыре матча из последних пяти

● «Уотфорд» не побеждает четыре игры кряду

● «Астон Вилла» забила 12 голов в последних пяти матчах

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.60.

Ранее букмекеры предложили хороший коэффициент на исход матча в Бундеслиге.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.73 1.51 1.88 2.03 1.48 2.82
Лига Ставок 2.75 1.44 1.87 1.90 1.49 2.55
Мелбет 1.84 2.07
1XBET 3.80 1.28
BetBoom 2.46 1.58 1.76 2.13 1.41 3.01
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Все комментарии
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2uu3n48j9gqr
вчера в 13:19
Футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем) одержит победу.
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