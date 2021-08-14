«Уотфорд» — «Астон Вилла». Прогноз на матч АПЛ (14.08.2021)

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вчера, 09:27

«Уотфорд» примет «Астон Виллу» в рамках первого тура АПЛ . Этот матч запланирован на 14 августа 2021 года. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

«Астон Вилла» — фаворит поединка. Букмекеры рекомендуют сделать ставку на победу гостей по 2.35, ничейный исход оценивают коэффициентом 3.20. С таким же коэффициентом можно сделать ставку и на победу хозяев поля.

Форма команд

«Уотфорд» провел очень плохую предсезонку. Команда играет в отвратительный футбол и не может похвастаться хорошими результатами. В товарищеских матчах этот клуб не показал ничего хорошего.



«Астон Вилла» в прошлом сезоне смотрелась очень неплохо. В предсезонном турнире клуб продолжил эту тенденцию и также выдал несколько классных матчей, но среди них нашлось место и для поражения. Команда уступила «Сток Сити» со счетом 0:2.

Информация для ставок

● «Астон Вилла» выиграла четыре матча из последних пяти

● «Уотфорд» не побеждает четыре игры кряду

● «Астон Вилла» забила 12 голов в последних пяти матчах

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.60.

Ранее букмекеры предложили хороший коэффициент на исход матча в Бундеслиге.