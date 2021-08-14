«Уотфорд» — «Астон Вилла». Прогноз на матч АПЛ (14.08.2021)

«Уотфорд» примет «Астон Виллу» в рамках первого тура АПЛ. Этот матч запланирован на 14 августа 2021 года. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч.
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3 : 2
завершен
вчера, 17:00
Ставки букмекеров
«Астон Вилла» — фаворит поединка. Букмекеры рекомендуют сделать ставку на победу гостей по 2.35, ничейный исход оценивают коэффициентом 3.20. С таким же коэффициентом можно сделать ставку и на победу хозяев поля.
Форма команд
«Уотфорд» провел очень плохую предсезонку. Команда играет в отвратительный футбол и не может похвастаться хорошими результатами. В товарищеских матчах этот клуб не показал ничего хорошего.
«Астон Вилла» в прошлом сезоне смотрелась очень неплохо. В предсезонном турнире клуб продолжил эту тенденцию и также выдал несколько классных матчей, но среди них нашлось место и для поражения. Команда уступила «Сток Сити» со счетом 0:2.
Информация для ставок
● «Астон Вилла» выиграла четыре матча из последних пяти
● «Уотфорд» не побеждает четыре игры кряду
● «Астон Вилла» забила 12 голов в последних пяти матчах
Прогноз
Актуальная ставка на этот поединок — тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.60.
Ранее букмекеры предложили хороший коэффициент на исход матча в Бундеслиге.