Уругвай — Парагвай. Прогноз на матч Кубка Америки (29.06.2021)

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сегодня, 01:38

Уругвай и Парагвай встретятся в рамках Кубка Америки 29 июня. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворит этого матча — сборная Уругвая. Поставить на победу уругвайцев можно по коэффициенту 2.05. Ничейный исход — 2.90. Также можно сделать ставку на победу Парагвая за 4.55.

Форма команд

Сборная Уругвая не лучшим образом стартовала на Кубке Америки. Команда проиграла первый поединок Аргентине со счетом 0:1, затем сыграла вничью с Чили 1:1 и победила Боливию 2:0. Команда мечтает о попадании в плей-офф. Уругвай, как и многие другие сборные из Южной Америки, не отличается хорошей результативностью. Увидеть два гола Уругвая — это настоящее чудо. В матче с Парагваем также не стоит ожидать обилия забитых мячей.

Парагвай многих удивил. Эта сборная дважды выиграла за три матча на Кубке Америки. Парагвай победил Боливию со счетом 3:1, а также обыграл Чили 2:0. Единственное поражение сборной нанесла Аргентина — 0:1. Битва Парагвая и Уругвая — это классика южноамериканских сборных. Эти матчи всегда интересно смотреть, скорее всего, поединок, который пройдет 29 июня, будет таким же огненным, как и все матчи с участием этих команд.

Информация для ставок

Уругвай выиграл три матча за последние десять игр

Парагвай проиграл два поединка из последних десяти

Уругвай забил больше одного гола лишь раз за последние шесть поединков

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — тотал голов Уругвая меньше 1.5 по коэффициенту 1.55. Также можно поставить на то, что первый гол забьет именно Уругвай — 1.70.

Ранее букмекеры предложили сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 2.15 в матче Хорватия — Испания.