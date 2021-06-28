ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыКубок Америки 2021

Уругвай — Парагвай. Прогноз на матч Кубка Америки (29.06.2021)

сегодня, 01:38

Уругвай и Парагвай встретятся в рамках Кубка Америки 29 июня. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.042.935.07
Лига Ставок 2.00 2.95 4.90
Мелбет 2.03 2.89 5.60
1XBET 2.07 2.88 5.35

Ставки букмекеров

Фаворит этого матча — сборная Уругвая. Поставить на победу уругвайцев можно по коэффициенту 2.05. Ничейный исход — 2.90. Также можно сделать ставку на победу Парагвая за 4.55.

Форма команд

Сборная Уругвая не лучшим образом стартовала на Кубке Америки. Команда проиграла первый поединок Аргентине со счетом 0:1, затем сыграла вничью с Чили 1:1 и победила Боливию 2:0. Команда мечтает о попадании в плей-офф. Уругвай, как и многие другие сборные из Южной Америки, не отличается хорошей результативностью. Увидеть два гола Уругвая — это настоящее чудо. В матче с Парагваем также не стоит ожидать обилия забитых мячей.

Парагвай многих удивил. Эта сборная дважды выиграла за три матча на Кубке Америки. Парагвай победил Боливию со счетом 3:1, а также обыграл Чили 2:0. Единственное поражение сборной нанесла Аргентина — 0:1. Битва Парагвая и Уругвая — это классика южноамериканских сборных. Эти матчи всегда интересно смотреть, скорее всего, поединок, который пройдет 29 июня, будет таким же огненным, как и все матчи с участием этих команд.

Информация для ставок

  • Уругвай выиграл три матча за последние десять игр
  • Парагвай проиграл два поединка из последних десяти
  • Уругвай забил больше одного гола лишь раз за последние шесть поединков

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — тотал голов Уругвая меньше 1.5 по коэффициенту 1.55. Также можно поставить на то, что первый гол забьет именно Уругвай — 1.70.

Ранее букмекеры предложили сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 2.15 в матче Хорватия — Испания.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.93 1.93 1.53 2.64
Лига Ставок 1.74 2.06 1.43 2.80
Мелбет 1.50 2.98
1XBET 1.52 2.91
«Большой Евро Куш» – новая акция от BetBoom с призом в 5 миллионов рублей
17 июня
Фонбет дарит 2000 рублей для ставки на Евро!
15 июня
Ответь на 21 вопрос и получи шанс выиграть €21 000. Конкурс от Pinnacle
10 июня
Лапочкин закончил. УЕФА отстранил российского арбитра от футбольной деятельности на 10 лет
09 июняАлександр Чистяков в блоге Дно пробитоКомментарии18
Букмекеры считают, что Роналду продолжит карьеру в ПСЖ
07 июня Комментарии5
Слухи«Минай» не хочет играть с «Шахтёром» из-за букмекеров
06 мая Комментарии6
Обсудить
Все комментарии
ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 09:17
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является Уругвай
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100