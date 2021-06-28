Уругвай — Парагвай. Прогноз на матч Кубка Америки (29.06.2021)

Уругвай и Парагвай встретятся в рамках Кубка Америки 29 июня. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.
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завтра, 03:00
Ставки букмекеров
Фаворит этого матча — сборная Уругвая. Поставить на победу уругвайцев можно по коэффициенту 2.05. Ничейный исход — 2.90. Также можно сделать ставку на победу Парагвая за 4.55.
Форма команд
Сборная Уругвая не лучшим образом стартовала на Кубке Америки. Команда проиграла первый поединок Аргентине со счетом 0:1, затем сыграла вничью с Чили 1:1 и победила Боливию 2:0. Команда мечтает о попадании в плей-офф. Уругвай, как и многие другие сборные из Южной Америки, не отличается хорошей результативностью. Увидеть два гола Уругвая — это настоящее чудо. В матче с Парагваем также не стоит ожидать обилия забитых мячей.
Парагвай многих удивил. Эта сборная дважды выиграла за три матча на Кубке Америки. Парагвай победил Боливию со счетом 3:1, а также обыграл Чили 2:0. Единственное поражение сборной нанесла Аргентина — 0:1. Битва Парагвая и Уругвая — это классика южноамериканских сборных. Эти матчи всегда интересно смотреть, скорее всего, поединок, который пройдет 29 июня, будет таким же огненным, как и все матчи с участием этих команд.
Информация для ставок
- Уругвай выиграл три матча за последние десять игр
- Парагвай проиграл два поединка из последних десяти
- Уругвай забил больше одного гола лишь раз за последние шесть поединков
Прогноз
Актуальная ставка на эту игру — тотал голов Уругвая меньше 1.5 по коэффициенту 1.55. Также можно поставить на то, что первый гол забьет именно Уругвай — 1.70.
Ранее букмекеры предложили сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 2.15 в матче Хорватия — Испания.