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«Валансьен» — «Метц». Прогноз на матч Кубка Франции (06.03.2021)

06 марта 2021, 05:45

На стадии 1/16 финала Кубка Франции сыграют «Валансьен» и «Метц». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок, которые предложили букмекеры на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Fonbet Live! 85.00 14.00 1.04
Мелбет 3.96 3.58 1.94
BetBoom 4.05 3.50 1.96

Ставки букмекеров

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Метцу». Ставки на победу гостей БК Фонбет принимает с коэффициентом 2.02. Шансы «Валансьена» одержать победу оцениваются в 3.76, а ничья котируется на отметке 3.50.

Согласно линии букмекера, этот поединок получится «низовым». Заиграть тотал меньше 2,5 голов можно за 1.77, больше – 2.16.

Форма команд

На предыдущей стадии Кубка Франции «Валансьен» прошел «Реймс» (4:3). Во второй лиге страны «красно-белые» особыми успехами похвастаться не могут. На данный момент команда занимает восьмое место в турнирной таблице с 39 баллами. В последнем туре чемпионата «Валансьен» победил дома «Тулузу», оформив десятую победу в лиге.

«Метц» в 1/32 финала Кубка встречался с «Амьеном». Благодаря гостевой победе «мессинцы» шагнули в следующий тур (2:1). В Лиге 1 команда показывает вполне достойные результаты. Набрав 41 очко, «Метц» занял промежуточное шестое место в рейтинге, имея в своем активе 11 побед и 8 ничейных матчей.

Последний раз соперники встречались в сезоне 2018/2019. Тогда «Метц» дважды обыграл «Валансьен» — 2:0 в гостях и 3:0 дома.

Информация для ставок

  • «Валансьен» проиграл два прошлых матча «Метцу»
  • «Метц» выиграл три последних гостевых поединка
  • В трех из четырех встречах команд на поле «Валансьена» прошла ставка на ТМ (2,5)

Прогноз

У «Меца» отличное положение в Лиге 1. Это дает возможность «мессинцам» отдельное внимание уделить кубковому соревнованию. «Валансьен» не играет стабильно даже во второй лиге, поэтому хозяева этой встречи вряд ли могут рассчитывать на положительный результат.

Предлагаем рассмотреть ставку на победу «Метца» с форой (0) по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Fonbet Live! 85.00 14.00 1.04
Мелбет 3.96 3.58 1.94
BetBoom 4.05 3.50 1.96
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shlomo
shlomo
06 марта в 07:53
Думаю, что сыграют ничейку
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