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«Валенсия» — «Атлетико». Прогноз на матч испанской Примеры (07.11.2021)

07 ноября 2021, 15:44

7 ноября 2021 года «Валенсия» примет «Атлетико» из Мадрида. Этот поединок запланирован в рамках 13-го тура испанской Примеры. Букмекеры Фонбет представили котировки на матч.

Испания. Примера 2021/2022
Валенсия
Атлетико
3 : 3
завершен
07 ноября 2021, 18:15
воскресенье
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.693.341.96
Мелбет 4.61 3.49 1.90
1XBET 4.74 3.38 1.97
BetBoom 4.36 3.33 1.93

Ставки букмекеров

Фаворит этого поединка — «Атлетико». Поставить на победу клуба из Мадрида можно по коэффициенту 1.92. Ничейный исход оценивается в 3.25, а победа «Валенсии» в 4.60.

Дополнительная ставка на матч — «обе команды забьют — нет», по коэффициенту 1.92.

Форма команд

«Валенсия» находится на десятой строчке в турнирной таблице. В активе «лос-чес» 16 баллов. Команда выиграла четыре поединка, четыре раза играла вничью и проиграла в четырех матчах. У «Валенсии» 18 забитых и 17 пропущенных мячей. В последних матчах «лос-чес» выиграли у «Вильярреала», а также проиграли «Бетису» и сыграли вничью с «Мальоркой».

«Атлетико» занимает четвертую строчку в турнирной таблице. В активе клуба из Мадрида 22 балла. Команда выиграла шесть матчей, четыре раза играла вничью и проиграла в одном поединке. У клуба 18 забитых и десять пропущенных мячей. В последних матчах «матрасники» выиграли у «Бетиса», а также сыграли вничью с «Леванте» и «Реал Сосьедадом».

Информация для ставок

  • «Атлетико» выиграл один матч из последних пяти во всех турнирах
  • «Валенсия» выиграла в одном матче из последних пяти
  • У «Атлетико» четыре пропущенных гола в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре можно сделать ставку на ничейный исход или победу «Валенсии» по коэффициенту 1.88. В последних матчах «Атлетико» смотрится очень плохо, команда часто пропускает. Не исключено, что даже в такой форме у «Валенсии» есть шансы на победу.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 1.57 2.47
1XBET 1.75 2.25
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shlomo
shlomo
07 ноября в 17:22
Атлетико нельзя терять очки
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