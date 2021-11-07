«Валенсия» — «Атлетико». Прогноз на матч испанской Примеры (07.11.2021)

1636289077

07 ноября 2021, 15:44

7 ноября 2021 года «Валенсия» примет «Атлетико» из Мадрида. Этот поединок запланирован в рамках 13-го тура испанской Примеры. Букмекеры Фонбет представили котировки на матч.

Ставки букмекеров

Фаворит этого поединка — «Атлетико». Поставить на победу клуба из Мадрида можно по коэффициенту 1.92. Ничейный исход оценивается в 3.25, а победа «Валенсии» в 4.60.

Дополнительная ставка на матч — «обе команды забьют — нет», по коэффициенту 1.92.

Форма команд

«Валенсия» находится на десятой строчке в турнирной таблице. В активе «лос-чес» 16 баллов. Команда выиграла четыре поединка, четыре раза играла вничью и проиграла в четырех матчах. У «Валенсии» 18 забитых и 17 пропущенных мячей. В последних матчах «лос-чес» выиграли у «Вильярреала», а также проиграли «Бетису» и сыграли вничью с «Мальоркой».

«Атлетико» занимает четвертую строчку в турнирной таблице. В активе клуба из Мадрида 22 балла. Команда выиграла шесть матчей, четыре раза играла вничью и проиграла в одном поединке. У клуба 18 забитых и десять пропущенных мячей. В последних матчах «матрасники» выиграли у «Бетиса», а также сыграли вничью с «Леванте» и «Реал Сосьедадом».

Информация для ставок

«Атлетико» выиграл один матч из последних пяти во всех турнирах

«Валенсия» выиграла в одном матче из последних пяти

У «Атлетико» четыре пропущенных гола в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре можно сделать ставку на ничейный исход или победу «Валенсии» по коэффициенту 1.88. В последних матчах «Атлетико» смотрится очень плохо, команда часто пропускает. Не исключено, что даже в такой форме у «Валенсии» есть шансы на победу.