«Валенсия» — «Реал Сосьедад». Прогноз на матч Ла Лиги (11.04.2021)

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сегодня, 00:14

«Валенсия» сыграет против «Реала Сосьедад» 11 апреля. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча букмекеры выбрали «Реал Сосьедад». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.20. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.30 и на победу «Валенсии» за 3.60.

Форма команд

«Валенсия» проводит ужасный сезон. Клуб идет на 13-й строчке в турнирной таблице, набрав всего 33 пункта. В активе этой команды восемь побед, девять поражений и 12 ничьих. В последних играх «Валенсия» продолжает регулярно терять очки, но команда уже спасла себя от зоны вылета и пока беспокоиться ей не о чем.

«Реал Сосьедад» проводит удивительный сезон. Клуб успел выиграть Кубок Испании, обыграв «Атлетик Бильбао». Также команда набрала 46 пунктов и идет на пятой строчке в турнирной таблице. В ее активе 12 побед, десять ничьих и семь поражений. В последних играх у «Реала Сосьедад» не получается играть хорошо, сказывается усталость.

Информация для ставок

«Реал Сосьедад» не может победить три игры кряду

«Валенсия» победила в двух матчах из последних пяти

«Реал Сосьедад» пропустил девять голов в последних пяти играх

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — «обе команды забьют» по коэффициенту 1.83. Гости очень много пропускают в последнее время, существует высокая вероятность того, что в этом поединке «Сосьедад» вновь не сохранит свои ворота сухими.

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