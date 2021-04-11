«Валенсия» — «Реал Сосьедад». Прогноз на матч Ла Лиги (11.04.2021)

«Валенсия» сыграет против «Реала Сосьедад» 11 апреля. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на эту игру.
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сегодня, 17:15
Ставки букмекеров
Фаворитом матча букмекеры выбрали «Реал Сосьедад». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.20. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.30 и на победу «Валенсии» за 3.60.
Форма команд
«Валенсия» проводит ужасный сезон. Клуб идет на 13-й строчке в турнирной таблице, набрав всего 33 пункта. В активе этой команды восемь побед, девять поражений и 12 ничьих. В последних играх «Валенсия» продолжает регулярно терять очки, но команда уже спасла себя от зоны вылета и пока беспокоиться ей не о чем.
«Реал Сосьедад» проводит удивительный сезон. Клуб успел выиграть Кубок Испании, обыграв «Атлетик Бильбао». Также команда набрала 46 пунктов и идет на пятой строчке в турнирной таблице. В ее активе 12 побед, десять ничьих и семь поражений. В последних играх у «Реала Сосьедад» не получается играть хорошо, сказывается усталость.
Информация для ставок
- «Реал Сосьедад» не может победить три игры кряду
- «Валенсия» победила в двух матчах из последних пяти
- «Реал Сосьедад» пропустил девять голов в последних пяти играх
Прогноз
Актуальная ставка на эту игру — «обе команды забьют» по коэффициенту 1.83. Гости очень много пропускают в последнее время, существует высокая вероятность того, что в этом поединке «Сосьедад» вновь не сохранит свои ворота сухими.
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