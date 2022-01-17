«Валенсия» — «Севилья». Прогноз на матч Примеры (19.01.2022)

1642427540

вчера, 16:52

19 января 2022 года на стадионе «Месталья» в Валенсии местная команда встретится с «Севильей». Этот поединок пройдет в рамках 21-го тура Чемпионата Испании по футболу. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого матча. по мнению букмекеров, является «Севилья». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.30. Ничейный исход оценивается в 3.20, а победа «Валенсии» в 3.30. Также можно сделать дополнительную ставку на то, что обе команды забьют по 2.00.

Форма команд

«Валенсия» в нынешнем сезоне идет на десятой позиции в турнирной таблице и имеет в активе 28 пунктов. У команды семь побед, семь ничьих и шесть поражений. Коллектив забил 32 гола и пропустил 32 мяча. В последних встречах «лос-чес» выглядит не лучшим образом, у команды поражение от «Реала» из Мадрида со счетом 4:1, а также от «Эспаньола» 1:2 и победа над «Леванте» 3:4.

«Севилья» идет на второй строчке в турнирной таблице Примеры и имеет в активе 44 пункта. У команды 13 побед, пять ничьих и два поражения. Коллектив забил 31 гол и пропустил 13 мячей. В последних встречах «нервионцы» выглядят достойно и часто набирают очень важные для себя очки — победы над «Хетафе» 1:0 и «Кадисом» 0:1, а также ничья с «Барселоной» 1:1.

Информация для ставок

«Севилья» проиграла всего два поединка из последних десяти

«Валенсия» выиграла в трех матчах из последних пяти

У «Севильи» четыре забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на ничейный исход или победа «Валенсии» по коэффициенту 1.62. «Лос-чес» в последних матчах играют не лучшим образом, но все же способны побороться как минимум за один балл даже с таким опытным и сильным соперником.

