«Валенсия» — «Севилья». Прогноз на матч Примеры (19.01.2022)

19 января 2022 года на стадионе «Месталья» в Валенсии местная команда встретится с «Севильей». Этот поединок пройдет в рамках 21-го тура Чемпионата Испании по футболу. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.
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завтра, 23:30
Ставки букмекеров
Фаворитом этого матча. по мнению букмекеров, является «Севилья». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.30. Ничейный исход оценивается в 3.20, а победа «Валенсии» в 3.30. Также можно сделать дополнительную ставку на то, что обе команды забьют по 2.00.
Форма команд
«Валенсия» в нынешнем сезоне идет на десятой позиции в турнирной таблице и имеет в активе 28 пунктов. У команды семь побед, семь ничьих и шесть поражений. Коллектив забил 32 гола и пропустил 32 мяча. В последних встречах «лос-чес» выглядит не лучшим образом, у команды поражение от «Реала» из Мадрида со счетом 4:1, а также от «Эспаньола» 1:2 и победа над «Леванте» 3:4.
«Севилья» идет на второй строчке в турнирной таблице Примеры и имеет в активе 44 пункта. У команды 13 побед, пять ничьих и два поражения. Коллектив забил 31 гол и пропустил 13 мячей. В последних встречах «нервионцы» выглядят достойно и часто набирают очень важные для себя очки — победы над «Хетафе» 1:0 и «Кадисом» 0:1, а также ничья с «Барселоной» 1:1.
Информация для ставок
«Севилья» проиграла всего два поединка из последних десяти
«Валенсия» выиграла в трех матчах из последних пяти
У «Севильи» четыре забитых мяча в трех последних матчах
Прогноз
В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на ничейный исход или победа «Валенсии» по коэффициенту 1.62. «Лос-чес» в последних матчах играют не лучшим образом, но все же способны побороться как минимум за один балл даже с таким опытным и сильным соперником.