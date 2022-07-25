«Велес Сарсфилд» — «Уракан». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (26.07.2022)

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сегодня, 10:51

Ставки букмекеров

Большое преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.05. В случае победы «Уракан», зайдет коэффициент 4.5. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.2.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 2.25 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.55. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.15.

Форма команд

«Велес Сарсфилд» не радует своих болельщиков на старте нового этапа чемпионата Аргентины и не может выиграть уже несколько матчей подряд. Коллектив занимает низкое для себя 26 место с семью баллами и опережает последнюю команду всего на два пункта. Предстоящая игра с более стабильным «Уракан» обещает быть очень сложной для хозяев, однако шансы у футболистов добиться результата определенно будут появляться. Два последних матча «Велес Сарсфилд» завершились ничьими с «Ланус» и «Ривер Плейт» с одинаковым счетом (2:2).

«Уракан» набрал неплохую физическую форму и давно не проигрывает в Суперлиге Аргентины. Перед стартом очередного тура команда набрала 16 баллов и занимает восьмую строчку в турнирной таблице. Чтобы продолжить бороться за самые высокие места коллектив обязан набирать баллы в выездном матче с «Велес Сарсфилд» и укреплять свою позицию. В прошлом туре «Уракан» разошелся миром с «Годой-Крус» (0:0), а немного ранее также сыграл вничью с «Унион» (0:0).

Информация для ставок

«Уракан» не проигрывает уже восемь матчей подряд во всех турнирах

«Велес Сарсфилд» забивал в восьми из десяти последних домашних матчах

Девять из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Уракан» выиграл только один матч из двенадцати на выезде у «Велес Сарсфилд»

Прогноз

«Велес Сарфилд» имеет хорошую статистику личных встреч с «Уракан» на своем стадионе. Предполагаем, что и в этот раз хозяева окажутся немного сильнее. Сделать ставку на победу «Велес Сарсфилд» можно по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.