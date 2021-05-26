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«Венеция» — «Читтаделла». Прогноз на матч плей-офф Серии B (27.05.2021)

сегодня, 09:46

В ответном матче финала плей-офф второго по силе чемпионата Италии можно будет наблюдать интересный поединок, где «Читтаделла» поборется с «Венецией» за проход в Серию А.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.323.203.52
Лига Ставок 2.23 3.10 3.40
BetBoom 2.23 3.10 3.35

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают минимальное предпочтение хозяевам, поэтому предлагают коэффициент на их победу – 2.28. Поверить в успех «Читтаделлы» можно по котировке 3.46. На ничью в матче можно поставить по коэффициенту 3.0.

Также в букмекерской конторе Мелбет можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.19. На ТМ 2.5 коэффициент немного больше и достигает 1.66.

Форма команд

«Читтаделла» провела отличный сезон и дошла до финала плей-офф за право играть в сильнейшем чемпионате Италии. Первый матч команда уступила на своем поле, что существенно осложняет жизнь коллективу. Тем не менее шансы у клуба есть, игроки приложат максимальные усилия, чтобы порадовать своих болельщиков. В прошлом матче «Читтаделла» уступила «Венеции» (0:1), а ранее команда проиграла «Монце» (0:2).

«Венеция» сейчас является главным фаворитом на повышение в классе. Команда добилась важной победы в первом матче, теперь необходимо закрепить успех. Всех болельщиков ждет очень интересный матч, где обе команды будут биться за победу, которая стоит в этом матче слишком дорого. Последние два матча «Венеции» закончились победами над «Читтаделлой» (1:0) и ничьей с «Лечче» (1:1).

Информация для ставок

• «Читтаделла» выиграла только два матча из последних шести в чемпионате
• «Венеция» не проигрывает на своем поле уже пять матчей подряд
• Четыре последних матча между командами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
• «Венеция» и «Читтаделла» выиграли по два матча и один раз разошлись миром за последние пять личных встреч

Прогноз

Предполагаем, что «Венеция» сможет дожать соперника и станет еще одной командой, которая начнет следующий сезон в главном чемпионате Италии. Сделать ставку на победу «Венеции» можно по коэффициенту 2.28.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.36 1.63 1.72 2.21
Лига Ставок 2.19 1.63 1.63 2.18
BetBoom 2.25 1.59 1.64 2.15 1.33 3.10
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sv_1969
sv_1969
сегодня в 10:24
хозяева не проиграют
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