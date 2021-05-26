«Венеция» — «Читтаделла». Прогноз на матч плей-офф Серии B (27.05.2021)

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сегодня, 09:46

В ответном матче финала плей-офф второго по силе чемпионата Италии можно будет наблюдать интересный поединок, где «Читтаделла» поборется с «Венецией» за проход в Серию А.

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают минимальное предпочтение хозяевам, поэтому предлагают коэффициент на их победу – 2.28. Поверить в успех «Читтаделлы» можно по котировке 3.46. На ничью в матче можно поставить по коэффициенту 3.0.

Также в букмекерской конторе Мелбет можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.19. На ТМ 2.5 коэффициент немного больше и достигает 1.66.

Форма команд

«Читтаделла» провела отличный сезон и дошла до финала плей-офф за право играть в сильнейшем чемпионате Италии. Первый матч команда уступила на своем поле, что существенно осложняет жизнь коллективу. Тем не менее шансы у клуба есть, игроки приложат максимальные усилия, чтобы порадовать своих болельщиков. В прошлом матче «Читтаделла» уступила «Венеции» (0:1), а ранее команда проиграла «Монце» (0:2).

«Венеция» сейчас является главным фаворитом на повышение в классе. Команда добилась важной победы в первом матче, теперь необходимо закрепить успех. Всех болельщиков ждет очень интересный матч, где обе команды будут биться за победу, которая стоит в этом матче слишком дорого. Последние два матча «Венеции» закончились победами над «Читтаделлой» (1:0) и ничьей с «Лечче» (1:1).

Информация для ставок

• «Читтаделла» выиграла только два матча из последних шести в чемпионате

• «Венеция» не проигрывает на своем поле уже пять матчей подряд

• Четыре последних матча между командами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

• «Венеция» и «Читтаделла» выиграли по два матча и один раз разошлись миром за последние пять личных встреч

Прогноз

Предполагаем, что «Венеция» сможет дожать соперника и станет еще одной командой, которая начнет следующий сезон в главном чемпионате Италии. Сделать ставку на победу «Венеции» можно по коэффициенту 2.28.