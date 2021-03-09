«Венло» — «Спарта». Прогноз на матч чемпионата Нидерландов (09.03.2021)

«Спарта» на выезде сыграет с «Венло» в рамках очередного тура Эредивизие. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на грядущий поединок.
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0 : 1
завершен
вчера, 20:45
Ставки букмекеров
«Спарта» является фаворитом этого противостояния. Поставить на победу гостей можно с коэффициентом 2.12. На победу «Венло» букмекеры принимают ставки по коэффициенту 3.25. Ничейный исход представлен котировкой 3.65.
Форма команд
«Венло» занимает 15-ю строчку в чемпионате, в активе у команды 22 очка. В последних матчах «Венло» играет ужасно, рискуя опуститься на самый низ турнирной таблицы. В этом сезоне клуб выиграл 6 матчей, 4 раза играл вничью и проиграл 14 поединков. Команда забила 37 мячей и пропустила 66 голов. Больше в чемпионате Нидерландов не пропускает никто.
«Спарта» расположилась на 13-й строчке в турнирной таблице. Дела у клуба немного лучше, чем у оппонента. В активе у команды 24 очка. «Спарта» выиграла 6 поединков, столько же сыграла вничью и проиграла в 12 матчах. Клуб забил 33 гола и пропустил 41 мяч. «Спарта» не побеждает несколько туров подряд, но набирает очки благодаря ничейным результатам.
Информация для ставок
- «Спарта» не может победить пять матчей кряду
- «Венло» проиграл во всех последних пяти матчах чемпионата
- У «Венло» всего 2 победы в 12 домашних матчах сезона
Прогноз
Букмекеры рекомендуют сделать ставку на то, что обе команды забьют, с коэффициентом 1.63. Также можно поставить на то, что первый гол будет забит «Венло», по коэффициенту 2.17.
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