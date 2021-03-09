«Венло» — «Спарта». Прогноз на матч чемпионата Нидерландов (09.03.2021)

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вчера, 07:09

«Спарта» на выезде сыграет с «Венло» в рамках очередного тура Эредивизие. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

«Спарта» является фаворитом этого противостояния. Поставить на победу гостей можно с коэффициентом 2.12. На победу «Венло» букмекеры принимают ставки по коэффициенту 3.25. Ничейный исход представлен котировкой 3.65.

Форма команд

«Венло» занимает 15-ю строчку в чемпионате, в активе у команды 22 очка. В последних матчах «Венло» играет ужасно, рискуя опуститься на самый низ турнирной таблицы. В этом сезоне клуб выиграл 6 матчей, 4 раза играл вничью и проиграл 14 поединков. Команда забила 37 мячей и пропустила 66 голов. Больше в чемпионате Нидерландов не пропускает никто.

«Спарта» расположилась на 13-й строчке в турнирной таблице. Дела у клуба немного лучше, чем у оппонента. В активе у команды 24 очка. «Спарта» выиграла 6 поединков, столько же сыграла вничью и проиграла в 12 матчах. Клуб забил 33 гола и пропустил 41 мяч. «Спарта» не побеждает несколько туров подряд, но набирает очки благодаря ничейным результатам.

Информация для ставок

«Спарта» не может победить пять матчей кряду

«Венло» проиграл во всех последних пяти матчах чемпионата

У «Венло» всего 2 победы в 12 домашних матчах сезона

Прогноз

Букмекеры рекомендуют сделать ставку на то, что обе команды забьют, с коэффициентом 1.63. Также можно поставить на то, что первый гол будет забит «Венло», по коэффициенту 2.17.

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