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«Венло» — «Спарта». Прогноз на матч чемпионата Нидерландов (09.03.2021)

вчера, 07:09

«Спарта» на выезде сыграет с «Венло» в рамках очередного тура Эредивизие. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.953.831.94
Fonbet Live! 52.00 10.00 1.07

Ставки букмекеров

«Спарта» является фаворитом этого противостояния. Поставить на победу гостей можно с коэффициентом 2.12. На победу «Венло» букмекеры принимают ставки по коэффициенту 3.25. Ничейный исход представлен котировкой 3.65.

Форма команд

«Венло» занимает 15-ю строчку в чемпионате, в активе у команды 22 очка. В последних матчах «Венло» играет ужасно, рискуя опуститься на самый низ турнирной таблицы. В этом сезоне клуб выиграл 6 матчей, 4 раза играл вничью и проиграл 14 поединков. Команда забила 37 мячей и пропустила 66 голов. Больше в чемпионате Нидерландов не пропускает никто.

«Спарта» расположилась на 13-й строчке в турнирной таблице. Дела у клуба немного лучше, чем у оппонента. В активе у команды 24 очка. «Спарта» выиграла 6 поединков, столько же сыграла вничью и проиграла в 12 матчах. Клуб забил 33 гола и пропустил 41 мяч. «Спарта» не побеждает несколько туров подряд, но набирает очки благодаря ничейным результатам.

Информация для ставок

  • «Спарта» не может победить пять матчей кряду
  • «Венло» проиграл во всех последних пяти матчах чемпионата
  • У «Венло» всего 2 победы в 12 домашних матчах сезона

Прогноз

Букмекеры рекомендуют сделать ставку на то, что обе команды забьют, с коэффициентом 1.63. Также можно поставить на то, что первый гол будет забит «Венло», по коэффициенту 2.17.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч Лиги чемпионов «Боруссия» Д — «Севилья».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.953.831.94
Fonbet Live! 52.00 10.00 1.07
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shlomo
shlomo
вчера в 12:19
Думаю, что Тб будет....
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