«Вердер» — «Аугсбург». Прогноз на матч чемпионата Германии (16.01.2021)

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14 января 2021, 03:34

«Вердер» и «Аугсбург» сыграют между собой в рамках 16-го тура Бундеслиги. Мы приготовили прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Ставки букмекеров

Умеренным фаворитом этой встречи букмекеры видят хозяев поля. За победу «Вердера» компания Мелбет предложила коэффициент 2.29. Шансы «Аугсбурга» забрать три очка оцениваются в 3.54, а на ничью можно поставить по котировке 3.36.

Особых предпосылок к результативной игре БК не нашли. За тотал меньше 2,5 голов выставлен коэффициент 1.80, больше – 2.18.

Форма команд

У «Вердера» по-прежнему отсутствует стабильность. В пятнадцати турах клуб из Бремена побеждал только пять раз – четыре ничьи и шесть поражений. Пока что команда идет вне зоны вылета, но преимущество над тройкой худших клубов не такое уж и большое – четыре очка. 9 января «Вердер» удачно съездил в Леверкузен, где вопреки всем прогнозам сумел избежать поражения от «Байера» — ничья 1:1.

«Аугсбург» проводит этот сезон несколько продуктивнее, чем его ближайший соперник. У «фуггеров» 19 очков и одиннадцатая строчка в турнирной таблице. В пяти прошлых турах команда одержала две победы, обыграв в гостях «Арминию» и «Кельн» с одинаковым счетом 1:0. В последней игре «Аугсбург» принимал дома «Штутгарт» и крупно уступил сопернику (1:4), потерпев шестое поражение в сезоне.

Информация для ставок

В прошлом сезоне Бундеслиги соперники обменялись домашними победами – «Вердер» (3:2) и «Аугсбург» (2:1)

У «Вердера» три домашних поражения подряд в чемпионате Германии

«Агусбург» забивал голы в пяти предыдущих выездных поединках Бундеслиги

В трех из четырех прошлых матчей «Вердера» в Бремене прошла ставка на ОБЗ

Команды обменивались забитыми голами в трех из пяти последних встреч в Бремене

Прогноз

Надежной обороной участники этой игры похвастаться не могут. «Вердер» стабильно пропускает дома, но и забивает при этом тоже часто. Аналогичные результаты показывает и «Аугсбург».

Предлагаем взять ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.94 в букмекерской конторе Мелбет.