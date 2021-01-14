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«Вердер» — «Аугсбург». Прогноз на матч чемпионата Германии (16.01.2021)

14 января 2021, 03:34

«Вердер» и «Аугсбург» сыграют между собой в рамках 16-го тура Бундеслиги. Мы приготовили прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.253.393.52
Fonbet Live! 5.90 1.30 8.50
Мелбет 2.10 3.37 3.89
Лига ставок 2.11 3.30 3.65

Ставки букмекеров

Умеренным фаворитом этой встречи букмекеры видят хозяев поля. За победу «Вердера» компания Мелбет предложила коэффициент 2.29. Шансы «Аугсбурга» забрать три очка оцениваются в 3.54, а на ничью можно поставить по котировке 3.36.

Особых предпосылок к результативной игре БК не нашли. За тотал меньше 2,5 голов выставлен коэффициент 1.80, больше – 2.18.

Форма команд

У «Вердера» по-прежнему отсутствует стабильность. В пятнадцати турах клуб из Бремена побеждал только пять раз – четыре ничьи и шесть поражений. Пока что команда идет вне зоны вылета, но преимущество над тройкой худших клубов не такое уж и большое – четыре очка. 9 января «Вердер» удачно съездил в Леверкузен, где вопреки всем прогнозам сумел избежать поражения от «Байера» — ничья 1:1.

«Аугсбург» проводит этот сезон несколько продуктивнее, чем его ближайший соперник. У «фуггеров» 19 очков и одиннадцатая строчка в турнирной таблице. В пяти прошлых турах команда одержала две победы, обыграв в гостях «Арминию» и «Кельн» с одинаковым счетом 1:0. В последней игре «Аугсбург» принимал дома «Штутгарт» и крупно уступил сопернику (1:4), потерпев шестое поражение в сезоне.

Информация для ставок

  • В прошлом сезоне Бундеслиги соперники обменялись домашними победами – «Вердер» (3:2) и «Аугсбург» (2:1)
  • У «Вердера» три домашних поражения подряд в чемпионате Германии
  • «Агусбург» забивал голы в пяти предыдущих выездных поединках Бундеслиги
  • В трех из четырех прошлых матчей «Вердера» в Бремене прошла ставка на ОБЗ
  • Команды обменивались забитыми голами в трех из пяти последних встреч в Бремене

Прогноз

Надежной обороной участники этой игры похвастаться не могут. «Вердер» стабильно пропускает дома, но и забивает при этом тоже часто. Аналогичные результаты показывает и «Аугсбург».

Предлагаем взять ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.94 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.253.393.52
Fonbet Live! 5.90 1.30 8.50
Мелбет 2.10 3.37 3.89
Лига ставок 2.11 3.30 3.65
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shlomo
shlomo
14 января в 07:27
Вердер в упорной борьбе может выиграть
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