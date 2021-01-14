«Вердер» — «Аугсбург». Прогноз на матч чемпионата Германии (16.01.2021)

«Вердер» и «Аугсбург» сыграют между собой в рамках 16-го тура Бундеслиги. Мы приготовили прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.
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2 : 0
завершен
16 января 2021, 17:30
суббота
Ставки букмекеров
Умеренным фаворитом этой встречи букмекеры видят хозяев поля. За победу «Вердера» компания Мелбет предложила коэффициент 2.29. Шансы «Аугсбурга» забрать три очка оцениваются в 3.54, а на ничью можно поставить по котировке 3.36.
Особых предпосылок к результативной игре БК не нашли. За тотал меньше 2,5 голов выставлен коэффициент 1.80, больше – 2.18.
Форма команд
У «Вердера» по-прежнему отсутствует стабильность. В пятнадцати турах клуб из Бремена побеждал только пять раз – четыре ничьи и шесть поражений. Пока что команда идет вне зоны вылета, но преимущество над тройкой худших клубов не такое уж и большое – четыре очка. 9 января «Вердер» удачно съездил в Леверкузен, где вопреки всем прогнозам сумел избежать поражения от «Байера» — ничья 1:1.
«Аугсбург» проводит этот сезон несколько продуктивнее, чем его ближайший соперник. У «фуггеров» 19 очков и одиннадцатая строчка в турнирной таблице. В пяти прошлых турах команда одержала две победы, обыграв в гостях «Арминию» и «Кельн» с одинаковым счетом 1:0. В последней игре «Аугсбург» принимал дома «Штутгарт» и крупно уступил сопернику (1:4), потерпев шестое поражение в сезоне.
Информация для ставок
- В прошлом сезоне Бундеслиги соперники обменялись домашними победами – «Вердер» (3:2) и «Аугсбург» (2:1)
- У «Вердера» три домашних поражения подряд в чемпионате Германии
- «Агусбург» забивал голы в пяти предыдущих выездных поединках Бундеслиги
- В трех из четырех прошлых матчей «Вердера» в Бремене прошла ставка на ОБЗ
- Команды обменивались забитыми голами в трех из пяти последних встреч в Бремене
Прогноз
Надежной обороной участники этой игры похвастаться не могут. «Вердер» стабильно пропускает дома, но и забивает при этом тоже часто. Аналогичные результаты показывает и «Аугсбург».
Предлагаем взять ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.94 в букмекерской конторе Мелбет.