«Верона» – «Катандзаро». Прогноз на матч Кубка Италии (14.08.2021)

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вчера, 10:15

Интересную встречу двух команд с разных дивизионов подарит нам 1/32 финала Кубка Италии. «Катандзаро» приедет в гости к «Вероне». Предлагаем вам ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом этого матча является «Верона». Команда играет домашний поединок, поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.4. Победа «Катандзаро» оценивается по коэффициенту 8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.4.

Форма команд

«Верона» готовилась к сезону с помощью контрольных встреч, среди которых была игра с «Сампдорией». Обыграть ее не удалось, поражение (0:1), но матч стал достаточно информативным, тренер смог задействовать большую группу игроков и посмотреть в деле ближайший резерв.

«Катандзаро» — представитель Серии С. Клуб имеет не очень много шансов на проход дальше, но сдаваться сразу футболисты не намерены и желают побороться за проход дальше.

Информация для ставок

• «Верона» победила всего один раз в последних 12 поединках

• Лишь одно поражение потерпел «Катандзаро» в крайних 14 матчах

• Три из четырех последних матчей клубов завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

«Верона» обладает квалифицированными исполнителями, которые могут вполне безболезненно решить вопрос о проходе. Предлагаем сделать ставку на уверенную победу «Вероны» с форой (-1.5) в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.95.

Ранее букмекеры предложили хороший коэффициент на исход матча в Примере.