«Верона» — «Наполи». Прогноз на матч Серии А (21.10.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Наполи» и предлагает коэффициент на его победу – 1.65. Поверить в успех хозяев можно по коэффициенту 5.5. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.95.
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21 октября 2023, 16:00
суббота
Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по 1.88. На ТМ 2.5 коэффициент немного больше и достигает 1.95.
Форма команд
«Верона» имеет уже целую серию матчей без побед и это очень не нравится как руководству, так и болельщикам. Такие результаты определяют команду только на 16 место в турнирной таблице Серии А с восемью баллами. В домашней встрече с «Наполи» хозяева вполне могут побороться за очки, ведь чемпион Италии не демонстрирует подобных прошлому году результатов. В прошлом туре «Верона» проиграла на выезде новичку «Фрозиноне» (1:2).
У «Наполи» вышел очень скомканный старт в Серии А и много баллов было потеряно. Неаполитанцы сейчас занимают пятое место с 14 баллами и уже семь баллов проигрывают нынешнему лидеру «Милану». Гости постараются воспользоваться кризисом в стане «Вероны» и добыть важную для себя победу. Два последних матча «Наполи» завершились поражениями от «Фиорентины» (1:3) и от «Реала» в Лиге Чемпионов (2:3).
Информация для ставок
- «Верона» не может победить на протяжении шести последних поединков
- «Наполи» выиграл только пять матчей из десяти последних во всех турнирах
- Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Наполи выиграл две из пяти последних встреч с „Вероной“ при двух ничьих
Прогноз
Обе команды настроены на результат и наверняка смогут обменяться забитыми мячами в этот футбольный вечер. Предлагаем сделать ставку на вариант „обе забьют“ в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.9.