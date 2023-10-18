«Верона» — «Наполи». Прогноз на матч Серии А (21.10.2023)

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вчера, 20:33

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Наполи» и предлагает коэффициент на его победу – 1.65. Поверить в успех хозяев можно по коэффициенту 5.5. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.95.

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по 1.88. На ТМ 2.5 коэффициент немного больше и достигает 1.95.

Форма команд

«Верона» имеет уже целую серию матчей без побед и это очень не нравится как руководству, так и болельщикам. Такие результаты определяют команду только на 16 место в турнирной таблице Серии А с восемью баллами. В домашней встрече с «Наполи» хозяева вполне могут побороться за очки, ведь чемпион Италии не демонстрирует подобных прошлому году результатов. В прошлом туре «Верона» проиграла на выезде новичку «Фрозиноне» (1:2).

У «Наполи» вышел очень скомканный старт в Серии А и много баллов было потеряно. Неаполитанцы сейчас занимают пятое место с 14 баллами и уже семь баллов проигрывают нынешнему лидеру «Милану». Гости постараются воспользоваться кризисом в стане «Вероны» и добыть важную для себя победу. Два последних матча «Наполи» завершились поражениями от «Фиорентины» (1:3) и от «Реала» в Лиге Чемпионов (2:3).

Информация для ставок

«Верона» не может победить на протяжении шести последних поединков

«Наполи» выиграл только пять матчей из десяти последних во всех турнирах

Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Наполи выиграл две из пяти последних встреч с „Вероной“ при двух ничьих

Прогноз

Обе команды настроены на результат и наверняка смогут обменяться забитыми мячами в этот футбольный вечер. Предлагаем сделать ставку на вариант „обе забьют“ в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.9.