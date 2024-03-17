«Вест Хэм» — «Астон Вилла». Прогноз на матч АПЛ (17.03.2024)

1710664603

сегодня, 11:36

Ставки букмекеров

Минимальными фаворитами в этом матче букмекеры считают хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.55. В случае победы «Астон Виллы», зайдет коэффициент 2.65. Ничью можно выбрать за 3.75.

Также в линии букмекеры предлагают 1.58 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.4. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.5.

Форма команд

«Вест Хэм» нестабильно выступает в АПЛ в нынешнем сезоне и на данный момент занимает седьмое место в турнирной таблице. В активе клуба 43 очка, и он уступает четыре очка ближайшему сопернику, которым является «Манчестер Юнайтед». Хозяевам очень нужна победа в этой встрече, иначе отставание увеличится еще больше и отыграть его будет очень сложно за оставшиеся туры. Два последних поединка «Вест Хэма» завершились разгром «Фрайбурга» (5:0) и ничьей с «Бернли» (2:2).

«Астон Вилла» уверенно выглядит в Лиге конференций и не оставила шансов «Аяксу» в ответной встрече (4:0). Однако в чемпионате Англии коллектив теряет очки матче за матчем, но каким-то чудом остается на четвертой позиции за счет осечек соперников. В поединке с «Вест Хэмом» гостям нужно набирать очки, иначе уже в следующем туре клуб с большой вероятностью опустится ниже в таблице. Два последних матча «Астон Виллы» в АПЛ завершились крупным поражением от «Тоттенхэма» (0:4) и выездной победой над «Лутон Таун» (3:2).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Вест Хэма» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Астон Вилла» проиграла только одну встречу из десяти последних матчей на выезде

«Астон Вилла» выиграла только одну встречу у «Вест Хэма» из десяти последних при шести поражениях

Прогноз

«Вест Хэм» играет на своем поле и постарается уйти на перерыв в хорошем настроении, одержав важную победу. Сделать ставку на «молотобойцев» можно по коэффициенту 2.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.