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«Вест Хэм» — «Астон Вилла». Прогноз на матч АПЛ (17.03.2024)

сегодня, 11:36
Астон Вилла

Ставки букмекеров

Минимальными фаворитами в этом матче букмекеры считают хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.55. В случае победы «Астон Виллы», зайдет коэффициент 2.65. Ничью можно выбрать за 3.75.

Также в линии букмекеры предлагают 1.58 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.4. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.5.

Форма команд

«Вест Хэм» нестабильно выступает в АПЛ в нынешнем сезоне и на данный момент занимает седьмое место в турнирной таблице. В активе клуба 43 очка, и он уступает четыре очка ближайшему сопернику, которым является «Манчестер Юнайтед». Хозяевам очень нужна победа в этой встрече, иначе отставание увеличится еще больше и отыграть его будет очень сложно за оставшиеся туры. Два последних поединка «Вест Хэма» завершились разгром «Фрайбурга» (5:0) и ничьей с «Бернли» (2:2).

«Астон Вилла» уверенно выглядит в Лиге конференций и не оставила шансов «Аяксу» в ответной встрече (4:0). Однако в чемпионате Англии коллектив теряет очки матче за матчем, но каким-то чудом остается на четвертой позиции за счет осечек соперников. В поединке с «Вест Хэмом» гостям нужно набирать очки, иначе уже в следующем туре клуб с большой вероятностью опустится ниже в таблице. Два последних матча «Астон Виллы» в АПЛ завершились крупным поражением от «Тоттенхэма» (0:4) и выездной победой над «Лутон Таун» (3:2).

Информация для ставок

  • Четыре из пяти последних матчей «Вест Хэма» завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Астон Вилла» проиграла только одну встречу из десяти последних матчей на выезде
  • «Астон Вилла» выиграла только одну встречу у «Вест Хэма» из десяти последних при шести поражениях

Прогноз

«Вест Хэм» играет на своем поле и постарается уйти на перерыв в хорошем настроении, одержав важную победу. Сделать ставку на «молотобойцев» можно по коэффициенту 2.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 12:13
Победить лондонцам будет не просто, так как бирмингемская дружина борется за высокие места в чемпионате, но все же во-первых, у нее полный лазарет игроков, а во-вторых, в очных противостояниях с "Молотобойцами" Астон Вилле редко бывает легко. И если непосредственно к цифрам, то в последних 9-ти таких поединках "Львы" победили только 1 раз. Вот и выходит, что немного недооценивают хозяев поля, и этим стоит воспользоваться.
Гость
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