«Вест Хэм» — «Кристал Пэлас». Прогноз на матч АПЛ (16.12.2020)

«Вест Хэм» и «Кристал Пэлас» находятся в хорошей форме. Кому удастся одержать победу в предстоящем поединке 13-го тура английской Премьер-лиги?
Ставки букмекеров
В букмекерской конторе Мелбет уже представлены котировки на грядущее противостояние. Сыграть победу хозяев можно за 2,11, ничья представлена на отметке 3,54, а триумф гостей отмечен котировкой 3,72.
Тотал в этой встрече установлен на отметке 2,5 мяча. Больше можно заиграть за 2,03, а меньше 1,87.
Форма команд
«Вест Хэм» сумел выиграть четыре поединка из пяти последних в АПЛ. В прошлом туре команда была сильнее «Лидса» (2:1) в гостях. Серия успехов позволила «молотобойцам» подняться на шестую позицию в АПЛ. Отставание от лидера составляет пять очков.
«Кристал Пэлас» после не самого однозначного старта сезона сумел стабилизировать свою игру. В двух последних турах команда не знает горечи поражений. Удалось разгромить «Вест Бромвич» (5:1) и не проиграть лидеру АПЛ «Тоттенхэму» на своей домашней арене (1:1). На сегодняшний день команда находится на 11-й позиции в АПЛ.
Информация для ставок
- «Вест Хэм» выиграл семь из 10 последних домашних матчей
- «Кристал Пэлас» победил в четырех из 10 последних выездных поединках
- За последние четыре года команды сыграли в пяти междусобойчиках. Две победы на счету «Вест Хэма», две ничьи и еще одна победа «Кристал Пэлас»
Прогноз
Тяжелый матч предстоит обоим клубам. «Вест Хэм» имеет несколько больше шансов на успех, но все-таки мы бы советовали присмотреться к ТБ 2,5 голов. «Молотобойцы» в последних встречах при проценте владения мячом ниже 40% создают целую массу опасностей у ворот соперника. «Кристал Пэлас» никогда не выделялся надежностью оборонительных порядков. Сыграть классический верх можно с коэффициентом 2,03 в БК Мелбет.