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«Вест Хэм» — «Кристал Пэлас». Прогноз на матч АПЛ (16.12.2020)

сегодня, 00:06

«Вест Хэм» и «Кристал Пэлас» находятся в хорошей форме. Кому удастся одержать победу в предстоящем поединке 13-го тура английской Премьер-лиги?

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.133.493.77
Fonbet 2.10 3.40 3.65
GGBet 2.10 3.54 3.67

Ставки букмекеров

В букмекерской конторе Мелбет уже представлены котировки на грядущее противостояние. Сыграть победу хозяев можно за 2,11, ничья представлена на отметке 3,54, а триумф гостей отмечен котировкой 3,72.

Тотал в этой встрече установлен на отметке 2,5 мяча. Больше можно заиграть за 2,03, а меньше 1,87.

Форма команд

«Вест Хэм» сумел выиграть четыре поединка из пяти последних в АПЛ. В прошлом туре команда была сильнее «Лидса» (2:1) в гостях. Серия успехов позволила «молотобойцам» подняться на шестую позицию в АПЛ. Отставание от лидера составляет пять очков.

«Кристал Пэлас» после не самого однозначного старта сезона сумел стабилизировать свою игру. В двух последних турах команда не знает горечи поражений. Удалось разгромить «Вест Бромвич» (5:1) и не проиграть лидеру АПЛ «Тоттенхэму» на своей домашней арене (1:1). На сегодняшний день команда находится на 11-й позиции в АПЛ.

Информация для ставок

  • «Вест Хэм» выиграл семь из 10 последних домашних матчей
  • «Кристал Пэлас» победил в четырех из 10 последних выездных поединках
  • За последние четыре года команды сыграли в пяти междусобойчиках. Две победы на счету «Вест Хэма», две ничьи и еще одна победа «Кристал Пэлас»

Прогноз

Тяжелый матч предстоит обоим клубам. «Вест Хэм» имеет несколько больше шансов на успех, но все-таки мы бы советовали присмотреться к ТБ 2,5 голов. «Молотобойцы» в последних встречах при проценте владения мячом ниже 40% создают целую массу опасностей у ворот соперника. «Кристал Пэлас» никогда не выделялся надежностью оборонительных порядков. Сыграть классический верх можно с коэффициентом 2,03 в БК Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.133.493.77
Fonbet 2.10 3.40 3.65
GGBet 2.10 3.54 3.67
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sv_1969
sv_1969
сегодня в 01:04
Молотки надеюсь возьмут три очка
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