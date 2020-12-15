«Вест Хэм» — «Кристал Пэлас». Прогноз на матч АПЛ (16.12.2020)

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сегодня, 00:06

«Вест Хэм» и «Кристал Пэлас» находятся в хорошей форме. Кому удастся одержать победу в предстоящем поединке 13-го тура английской Премьер-лиги?

Ставки букмекеров

В букмекерской конторе Мелбет уже представлены котировки на грядущее противостояние. Сыграть победу хозяев можно за 2,11, ничья представлена на отметке 3,54, а триумф гостей отмечен котировкой 3,72.

Тотал в этой встрече установлен на отметке 2,5 мяча. Больше можно заиграть за 2,03, а меньше 1,87.

Форма команд

«Вест Хэм» сумел выиграть четыре поединка из пяти последних в АПЛ . В прошлом туре команда была сильнее «Лидса» (2:1) в гостях. Серия успехов позволила «молотобойцам» подняться на шестую позицию в АПЛ . Отставание от лидера составляет пять очков.

«Кристал Пэлас» после не самого однозначного старта сезона сумел стабилизировать свою игру. В двух последних турах команда не знает горечи поражений. Удалось разгромить «Вест Бромвич» (5:1) и не проиграть лидеру АПЛ «Тоттенхэму» на своей домашней арене (1:1). На сегодняшний день команда находится на 11-й позиции в АПЛ .

Информация для ставок

«Вест Хэм» выиграл семь из 10 последних домашних матчей

«Кристал Пэлас» победил в четырех из 10 последних выездных поединках

За последние четыре года команды сыграли в пяти междусобойчиках. Две победы на счету «Вест Хэма», две ничьи и еще одна победа «Кристал Пэлас»

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