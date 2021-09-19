«Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (19.09.2021)

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сегодня, 10:11

«Вест Хэм» сыграет против «Манчестер Юнайтед» в рамках очередного тура АПЛ . Букмекеры Фонбет представили котировки на матч.

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Манчестер Юнайтед». Поставить на победу команды можно по коэффициенту 1.77. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.80, а на победу «Вест Хэма» по 4.50.

Форма команд

«Вест Хэм» в нынешнем сезоне расположился на восьмой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — восемь баллов. Старт команды в сезоне можно назвать очень даже хорошим. Команда выиграла два поединка и дважды играла вничью. У клуба из Лондона целых десять забитых мячей и пять пропущенных голов.

«Манчестер Юнайтед» провел отличную работу на трансферном рынке. Команда здорово усилилась топовыми игроками, поэтому теперь готова сражаться за золотые медали в АПЛ . «Юнайтед» возглавляет турнирную таблицу, команда набрала десять баллов. В активе «Юнайтед» — три победы и одна ничья. Команда забила 11 голов и пропустила три мяча. В последних играх у «Юнайтед» были проблемы, особенно в поединке против «Янг Бойз» в Лиге чемпионов, но в АПЛ клуб способен здесь и сейчас побеждать любого соперника.

Информация для ставок

● «Вест Хэм» не проигрывает вот уже 15 игр кряду

● «Манчестер Юнайтед» проиграл один матч из последних пяти

● «Вест Хэм» забил 12 голов в последних пяти матчах

Прогноз

Стоит присмотреться к ставке на «ничейный исход или победа „Вест Хэма“» по коэффициенту 2.05.