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«Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (19.09.2021)

сегодня, 10:11

«Вест Хэм» сыграет против «Манчестер Юнайтед» в рамках очередного тура АПЛ. Букмекеры Фонбет представили котировки на матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.613.861.83
Фонбет 4.50 3.80 1.77
BetBoom 4.56 3.91 1.79

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Манчестер Юнайтед». Поставить на победу команды можно по коэффициенту 1.77. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.80, а на победу «Вест Хэма» по 4.50.

Форма команд

«Вест Хэм» в нынешнем сезоне расположился на восьмой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — восемь баллов. Старт команды в сезоне можно назвать очень даже хорошим. Команда выиграла два поединка и дважды играла вничью. У клуба из Лондона целых десять забитых мячей и пять пропущенных голов.

«Манчестер Юнайтед» провел отличную работу на трансферном рынке. Команда здорово усилилась топовыми игроками, поэтому теперь готова сражаться за золотые медали в АПЛ. «Юнайтед» возглавляет турнирную таблицу, команда набрала десять баллов. В активе «Юнайтед» — три победы и одна ничья. Команда забила 11 голов и пропустила три мяча. В последних играх у «Юнайтед» были проблемы, особенно в поединке против «Янг Бойз» в Лиге чемпионов, но в АПЛ клуб способен здесь и сейчас побеждать любого соперника.

Информация для ставок

● «Вест Хэм» не проигрывает вот уже 15 игр кряду
● «Манчестер Юнайтед» проиграл один матч из последних пяти
● «Вест Хэм» забил 12 голов в последних пяти матчах

Прогноз

Стоит присмотреться к ставке на «ничейный исход или победа „Вест Хэма“» по коэффициенту 2.05.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.10 1.81 1.66 2.34
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