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«Викинг» — «Стабек». Прогноз на матч Высшей лиги Норвегии (30.06.21)

вчера, 22:49

В рамках десятого тура чемпионата Норвегии «Викинг» на домашней арене сыграет против «Стабека». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на игру, которая состоится 30 июня 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.794.144.35
Лига Ставок 1.71 4.10 4.40
Фонбет 1.68 4.20 4.50
Мелбет 1.74 4.14 4.34
1XBET 1.74 4.14 4.34

Ставки букмекеров

Букмекерская компания Фонбет выставила такие ставки на основные исходы этого противостояния: заключить пари на победу «Викинга» можно по коэффициенту 1.73, ничья – 4.15, а победа «Стабека» котируется по 4.33.

Аналитики БК считают, что команды суммарно забьют минимум три гола. Поставить на ТБ (2,5) мячей можно по коэффициенту 1.62, ТМ (2,5) – 2.44.

Форма команд

«Викинг» смог набрать 15 очков. Эти показатели дают команде возможность занимать пятую строчку рейтинга, а дистанция от тройки лидеров минимальная – один балл.

В последней игре первенства «Викинг» оформил пятую победу в сезоне, разобравшись в гостях со «Сарпсборгом 08» (2:1).

«Стабек» — один из главных аутсайдеров норвежского чемпионата. По итогам восьми проведенных поединков клуб набрал восемь очков, заняв промежуточное предпоследнее место в общем зачете. Последние пять поединков в лиге «Стабек» проиграл.

Информация для ставок

• 3 прошлых очных встречи соперников завершились вничью
• «Стабек» проиграл 3 последних гостевых матча в Высшей лиге
• «Викинг» выиграл 2 предыдущих поединка чемпионата на своем поле
• «Стабек» не побеждал «Викинг» в гостях с 2000 года

Прогноз

«Стабек» сейчас находится в плохой форме, чем, по нашему мнению, должен пользоваться «Викинг». Предлагаем рассмотреть ставку на победу «Викинга» по коэффициенту 1.74 в букмекерской конторе Фонбет.

Ранее букмекеры предложили ставку на победу гостей с коэффициентом 1.65 в матче «Неман» — «Динамо» Минск.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.42 1.61 1.90 1.98
Лига Ставок 2.34 1.56 1.86 1.88
Мелбет 2.39 1.59
1XBET 2.39 1.59
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STVA 1
STVA 1
вчера в 22:54
Возможна ничья
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