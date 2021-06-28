«Викинг» — «Стабек». Прогноз на матч Высшей лиги Норвегии (30.06.21)

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вчера, 22:49

В рамках десятого тура чемпионата Норвегии «Викинг» на домашней арене сыграет против «Стабека». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на игру, которая состоится 30 июня 2021 года.

Ставки букмекеров

Букмекерская компания Фонбет выставила такие ставки на основные исходы этого противостояния: заключить пари на победу «Викинга» можно по коэффициенту 1.73, ничья – 4.15, а победа «Стабека» котируется по 4.33.

Аналитики БК считают, что команды суммарно забьют минимум три гола. Поставить на ТБ (2,5) мячей можно по коэффициенту 1.62, ТМ (2,5) – 2.44.

Форма команд

«Викинг» смог набрать 15 очков. Эти показатели дают команде возможность занимать пятую строчку рейтинга, а дистанция от тройки лидеров минимальная – один балл.

В последней игре первенства «Викинг» оформил пятую победу в сезоне, разобравшись в гостях со «Сарпсборгом 08» (2:1).

«Стабек» — один из главных аутсайдеров норвежского чемпионата. По итогам восьми проведенных поединков клуб набрал восемь очков, заняв промежуточное предпоследнее место в общем зачете. Последние пять поединков в лиге «Стабек» проиграл.

Информация для ставок

• 3 прошлых очных встречи соперников завершились вничью

• «Стабек» проиграл 3 последних гостевых матча в Высшей лиге

• «Викинг» выиграл 2 предыдущих поединка чемпионата на своем поле

• «Стабек» не побеждал «Викинг» в гостях с 2000 года

Прогноз

«Стабек» сейчас находится в плохой форме, чем, по нашему мнению, должен пользоваться «Викинг». Предлагаем рассмотреть ставку на победу «Викинга» по коэффициенту 1.74 в букмекерской конторе Фонбет.

Ранее букмекеры предложили ставку на победу гостей с коэффициентом 1.65 в матче «Неман» — «Динамо» Минск.