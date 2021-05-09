«Виллем II» — ПСВ. Прогноз на матч Эредивизие (09.05.2021)

1620556700

вчера, 13:38

Чемпионат Нидерландов близится к финалу. 9 мая 2021 года «Виллем II» примет ПСВ в рамках очередного тура Эредивизие. В нынешнем сезоне ПСВ вновь не смог завоевать чемпионство, а «Виллем II» продолжает свое падение, этот клуб близок к зоне вылета и может оказаться во второй по силе лиге. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого поединка букмекеры выбрали ПСВ . Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.45. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 5.20 и на победу «Виллем II» по коэффициенту 6.50.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Виллем II» не впечатляет. Команда набрала 25 пунктов и расположилась на 15-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба шесть побед, семь ничьих и 18 поражений. Клуб забил 34 гола и пропустил 64 мяча. В последних играх «Виллем II» ужасен, команда часто теряет очки и становится на шаг ближе к зоне вылета. В случае фиаско в грядущем поединке у «Виллема» есть все шансы попасть в зону вылета.

ПСВ каждый год старается выиграть чемпионат Нидерландов, и постоянно на пути у этого клуба становится «Аякс». Так вышло и в этом сезоне. Клуб набрал 65 пунктов и находится на второй строчке в турнирной таблице. В активе ПСВ 19 побед, восемь ничьих и четыре поражения. Команда забила 67 мячей и пропустила 32 гола. В последних играх ПСВ показывает футбол хорошего уровня и регулярно набирает очки, но команде это уже никак не поможет выиграть чемпионат, остается только сделать все, чтобы не потерять вторую строчку.

Информация для ставок

ПСВ не проигрывает четыре игры кряду

не проигрывает четыре игры кряду «Виллем II» проиграл три игры из последних пяти

ПСВ забил восемь мячей в пяти последних матчах

Прогноз