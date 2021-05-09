«Виллем II» — ПСВ. Прогноз на матч Эредивизие (09.05.2021)

Чемпионат Нидерландов близится к финалу. 9 мая 2021 года «Виллем II» примет ПСВ в рамках очередного тура Эредивизие. В нынешнем сезоне ПСВ вновь не смог завоевать чемпионство, а «Виллем II» продолжает свое падение, этот клуб близок к зоне вылета и может оказаться во второй по силе лиге. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий поединок.
|
0 : 2
завершен
вчера, 17:45
Ставки букмекеров
Фаворитом этого поединка букмекеры выбрали ПСВ. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.45. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 5.20 и на победу «Виллем II» по коэффициенту 6.50.
Форма команд
В нынешнем сезоне «Виллем II» не впечатляет. Команда набрала 25 пунктов и расположилась на 15-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба шесть побед, семь ничьих и 18 поражений. Клуб забил 34 гола и пропустил 64 мяча. В последних играх «Виллем II» ужасен, команда часто теряет очки и становится на шаг ближе к зоне вылета. В случае фиаско в грядущем поединке у «Виллема» есть все шансы попасть в зону вылета.
ПСВ каждый год старается выиграть чемпионат Нидерландов, и постоянно на пути у этого клуба становится «Аякс». Так вышло и в этом сезоне. Клуб набрал 65 пунктов и находится на второй строчке в турнирной таблице. В активе ПСВ 19 побед, восемь ничьих и четыре поражения. Команда забила 67 мячей и пропустила 32 гола. В последних играх ПСВ показывает футбол хорошего уровня и регулярно набирает очки, но команде это уже никак не поможет выиграть чемпионат, остается только сделать все, чтобы не потерять вторую строчку.
Информация для ставок
- ПСВ не проигрывает четыре игры кряду
- «Виллем II» проиграл три игры из последних пяти
- ПСВ забил восемь мячей в пяти последних матчах
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к победе ПСВ и ТБ 3.5 по коэффициенту 2.85. Также можно сделать ставку на «обе команды забьют» по коэффициенту 1.63.