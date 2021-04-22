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«Виллем II» — «Ваалвейк». Прогноз на матч Эредивизи (23.04.2021)

сегодня, 00:32

«Виллем II» сыграет против «Ваалвейка» в рамках 30-го тура нидерландского первенства. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на этот поединок в Эредивизи.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.043.693.73
Фонбет 1.87 3.60 4.20
Мелбет 1.97 3.60 3.82
1XBET 1.97 3.60 3.82
BetBoom 1.95 3.65 3.55

Ставки букмекеров

Фаворитом матча является «Виллем II». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 1.87. Также можно сделать ставку на победу «Ваалвейка» по 4.20. Еще одна актуальная ставка — ничейный исход по коэффициенту 3.60.

Форма команд

В этом сезоне «Виллем II» расположился на 15-й строчке в турнирной таблице и набрал 22 очка. В активе клуба пять побед, семь ничьих и 17 поражений. Также клуб забил 31 мяч и пропустил 61 гол.

«Ваалвейк» набрал 26 очков и находится на 14-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба шесть побед, восемь ничьих и 15 поражений. Команда забила 27 мячей и пропустила 44 гола. В последних играх «Валвейк» очень плох, у команды регулярные поражения.

Информация для ставок

  • «Виллем II» не побеждает три игры кряду
  • «Ваалвейк» проиграл четыре матча из последних пяти
  • «Виллем II» пропустил семь голов в последних пяти играх

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — «обе команды забьют» по коэффициенту 1.63. Также можно поставить на тотал забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 1.73.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Рома» — «Аталанта».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.12 1.78 1.66 2.31
Мелбет 2.15 1.78
1XBET 3.20 1.35 2.15 1.78 1.64 2.26
BetBoom 3.20 1.31 2.05 1.70 1.61 2.20
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