«Виллем II» — «Ваалвейк». Прогноз на матч Эредивизи (23.04.2021)

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сегодня, 00:32

«Виллем II» сыграет против «Ваалвейка» в рамках 30-го тура нидерландского первенства. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на этот поединок в Эредивизи.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча является «Виллем II». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 1.87. Также можно сделать ставку на победу «Ваалвейка» по 4.20. Еще одна актуальная ставка — ничейный исход по коэффициенту 3.60.

Форма команд

В этом сезоне «Виллем II» расположился на 15-й строчке в турнирной таблице и набрал 22 очка. В активе клуба пять побед, семь ничьих и 17 поражений. Также клуб забил 31 мяч и пропустил 61 гол.

«Ваалвейк» набрал 26 очков и находится на 14-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба шесть побед, восемь ничьих и 15 поражений. Команда забила 27 мячей и пропустила 44 гола. В последних играх «Валвейк» очень плох, у команды регулярные поражения.

Информация для ставок

«Виллем II» не побеждает три игры кряду

«Ваалвейк» проиграл четыре матча из последних пяти

«Виллем II» пропустил семь голов в последних пяти играх

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — «обе команды забьют» по коэффициенту 1.63. Также можно поставить на тотал забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 1.73.

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